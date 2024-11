A final da Copa do Mundo de 2006 não ficou marcada apenas pelo tetracampeonato da Itália, vencido nos pênaltis contra os franceses. Zinedine Zidane, que estava no final de sua carreira na época, acabou marcando a decisão do maior campeonato do mundo ao dar uma cabeçada no peito do jogador italiano, Materazzi. Quer saber todos os detalhes desta história? O Lance! te conta.

Zidane acabou deixando uma marca em sua carreira com a cabeçada na final da Copa de 2006 (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

A partida entre Itália x França

Dada a rivalidade futebolística entre as duas nações, aquela final da Copa de 2006 era amplamente aguardada. O estrelado elenco italiano, que contava com nomes como Buffon, Pirlo, Del Piero e companhia, tinha eliminado pelo caminho a Austrália, a Ucrânia e a Alemanha, anfitriã do torneio, antes de chegar à final.

Já o também ótimo time francês, que tinha em sua equipe o próprio Zidane, Ribéry, Barthez, Henry, deixou pelo caminho as equipes da Espanha, Brasil e Portugal.

Como foi o jogo entre as equipes?

A partida entre Itália e França foi obviamente muito equilibrada, com ambas as equipes tendo oportunidades de gol. A coincidência foi que os dois personagens da história, que iria acontecer apenas na prorrogação, marcaram os gols da partida.

Logo no início do confronto, Zidane abriu o placar da grande final após uma bela batida de pênalti, de cavadinha, que bateu no travessão e cruzou a linha do gol. Já o gol de empate foi feito pelo italiano Materazzi, doze minutos após o tento francês, aos 19 minutos de jogo.

Após os gols, o embate continuaria empatado pelo restante do tempo, chegando até a prorrogação. Os trinta minutos seguiram iguais em 1 a 1, fazendo a grande final ser confirmada nas penalidades. Assim, com o placar de 5 a 3, depois do erro francês de Trezeguet e gol de Grosso, a Itália foi tetracampeã da Copa do Mundo.

A Cabeçada de Zidane

Já no primeiro tempo da prorrogação, veio o famoso episódio daquela final. As câmeras mostraram Zidane, que estava fazendo sua última partida de sua carreira, discutindo com Marco Materazzi, o que resultou na cabeçada. O árbitro Horacio Elizondo nada viu, mas em consulta com o quarto árbitro, a decisão foi de expulsar o jogador francês.

Veja o que Materazzi disse a Zidane antes da cabeçada (Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL)

O que Materazzi disse a Zidane?

Durante os anos seguintes, houve rumores de que Materazzi teria realizado um comentário sobre a mãe de Zidane. Mas isso foi amplamente negado pelo italiano, que inclusive processou a imprensa britânica sobre essa divulgação.

No entanto, o zagueiro confirmou que havia falado sobre a irmã do jogador após os embates que foram acontecendo entre os dois durante o jogo. Segundo Materazzi, o meia francês teria dito: "Depois te dou minha camisa". Assim, o italiano retrucou: "Prefiro a sua irmã do que a camisa". Depois disso, a tão famosa cabeçada de Zidane aconteceu, deixando uma marca na linda carreira construída pelo jogador.