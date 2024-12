O que parecia ser um jogo ruim do Real Madrid se tornou uma goleada sobre o Girona, para garantir os três pontos e colar no líder do campeonato, o Barcelona. Os Merengues venceram por 3 a 0 no estádio Montilivi, pela 16ª rodada da La Liga, neste sábado (7). Bellingham abriu o placar, e Güler e Mbappé ampliaram a vantagem aos madridistas.

Com um jogo a menos, o Real Madrid se aproxima do líder Barcelona na tabela. O clube merengue está em segundo lugar, com 36 pontos, atrás apenas do Barça, com 38. A vitória madridista não ajudou o Girona a avançar na classificação, mantendo-se na oitava posição, com 22 pontos.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado por erros do Real Madrid e forte pressão do Girona. Os donos da casa chegaram a área madridista em boas criações ofensivas, garantidas após falhas de marcação dos merengues. A atuação do atacante Mbappé foi muito criticada também durante todo o período, com problemas não apenas no ataque, mas como na parte defensiva.

O início ruim de Real Madrid, no entanto, foi salvo por Jude Bellingham ainda no primeiro tempo, com gol aos 35 minutos. A oportunidade ao meio-campista surgiu em um ataque iniciado pelo mesmo, após passar a bola para Brahim Díaz e aproveitar o rebote no meio da área do Girona.

O impressionante desempenho de Bellingham e Luka Modric, que controlou bem o meio de campo, fizeram do Real Madrid um time diferente para o segundo tempo contra o Girona. Ainda no início do período, aos nove minutos, o atacante Güler balançou as redes para o clube merengue, que viu o placar se ampliar ainda mais com gol de Mbappé.

O atacante francês voltou ao gramado com mais presença no ataque, com oportunidades pontuais e perigosas. Sem mais mudanças no placar, o segundo tempo contou com dois novos possíveis desfalques: Jude Bellingham, que saiu com dores na coxa, e Mendy, que precisou receber atendimento médico e deixou o gramado aos 35 minutos. Sem muito espaço no time de Ancelotti, Endrick foi o escolhido para substituir Mbappé nos minutos finais do jogo.

O que vem pela frente?

Antes da final da Copa Intercontinental, o Real Madrid viaja para enfrentar o Atalanta, nesta terça-feira (10), pela Champions League, e o Rayo Vallecano, no próximo sábado (14), pela 17ª rodada da La Liga. Já a decisão do torneio Fifa acontecerá no dia 18 de dezembro. O próximo confronto do Girona será, em casa, contra o Liverpool, também na terça-feira (10) pela Champions League.

Bellingham durante jogo entre Real Madrid e Girona pela 16ª rodada da La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

GIRONA 0 x 2 REAL MADRID

16ª RODADA - LA LIGA



🗓️ Data e horário: sábado, 7 de dezembro de 2024, às 17h;

📍 Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP);

🥅 Gols: Jude Ballingham (35‘/1ºT) (0-1); Güler (9'/2ºT) (0-2); Mbappé (16'/2ºT) (0-3);

🟨 Cartões amarelos: Mbappé e Ancelotti (Real Madrid); Krejcí, Oriol Romeu e Portu (Girona).

⚽ ESCALAÇÕES

GIRONA (Técnico: Míchel)

Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Krejcí e Gutiérrez; Iván Martín e Oriol Romeu; Bryan Gil (Danjuma), Van de Beek (Portu) e Asprilla; Miovski (Abel Ruiz).



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Mendy (Fran García); Valverde (Asencio), Modric, Güler (Yáñez) e Bellingham (Ceballos); Brahim Díaz e Mbappé (Endrick).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

🖥️ VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (ESP)