Com Real Madrid cheio de lesionados, Endrick deu um susto após receber forte pancada na cabeça em encontrão com goleiro do Girona. O lance aconteceu, neste sábado (7), na vitória por 3 a 0 do clube merengue pela 16ª rodada da La Liga. O brasileiro entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo para substituir Mbappé.

Em jogada rápida de ataque do Real Madrid, Courtois lançou a bola para o campo adversário direto para Endrick, que tentou disputar a posse com o zagueiro Krejcí. Após encontrão com o defensor, o brasileiro foi jogado no goleiro do Girona, quem estava correndo para a bola. Assim, o atacante madridista bateu a cabeça com o joelho de Gazzaniga.

Após a porrada, Endrick levantou e o jogo continuou, mas o brasileiro apresentava sinais de não estar se sentindo bem. Cerca de um minuto depois, o juiz parou o confronto e os médios do Real Madrid fizeram os testes básicos no atacante, ainda dentro de campo. Depois do atendimento, o camisa 16 voltou para a partida.

Além do susto de Endrick, outros jogadores deixaram os Merengues nervosos no jogo entre Real Madrid e Girona. Bellingham e Mendy sentiram dentro de campo e precisaram ser substituídos por Carlo Ancelotti, que falou sobre os jogadores na entrevista após a partida. Segundo o técnico, Jude "está bem, disponível", e completou: "tivemos a lesão muscular do Mendy, mas o resto dos golpes, nada mais".

