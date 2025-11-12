Mais de 700 mil euros em dívida: jornal expõe José Mourinho

Ele foi demitido após a eliminação do Fenerbahçe na Champions League.

José Mourinho deixou uma dívida de 747 mil euros em hotel durante sua passagem pelo Fenerbahçe.

José Mourinho, atual treinador do Benfica, teria deixado uma dívida de mais de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) em hotel que se hospedou quando ainda estava ao comando do Fenerbahçe, segundo o jornal "Yeniçağ Gazetesi". Durante a sua passagem pela Turquia, Mourinho teria ficado no Four Seasons de Istambul.

O jornal turco revelou que, enquanto José Mourinho esteve em Istambul, no comando do Fenerbahçe, ficou hospedado, durante os 15 meses, no Four Seasons, um dos hotéis mais luxuosos da capital. Assim, o treinador português teria deixado uma dívida de 747 mil euros (R$ 4,58 milhões), fato que enfureceu ainda mais o clube turco, já que sua passagem foi controversa.

Além disso, não está claro se a conta de fato é de Mourinho, já que o treinador português tradicionalmente usa hotéis como casa na maioria de sua experiências como treinador, condição que pode estar em contrato também com o Fenerbahçe.

José Mourinho afirmou ter se arrependido de trabalhar no Fenerbahçe (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Mourinho foi demitido e logo depois assumiu o Benfica

José Mourinho foi demitido do clube turco no mês de agosto, pouco depois do Fenerbahçe ter sido eliminado pelo Benfica na fase do play-off da Champions League. O contrato do 'Special One' só terminava em 2026 e, segundo o jornal turco, Mourinho deverá receber cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) de indenização pela quebra do vínculo.

Curiosamente, em setembro, após a saída de Bruno Lage do Benfica, Mourinho assumiu o comando dos Encarnados, assinando contrato até 2027. O treinador voltou a trabalhar na sua terra natal depois de 21 anos.

