menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mais de 700 mil euros em dívida: jornal expõe José Mourinho

Português esteve hospedado em hotel 5 estrelas durante passagem no Fenerbahçe

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
13:34
José Mourinho no Estádio da Luz para o jogo entre Fenerbahce e Benfica
imagem cameraJosé Mourinho no Estádio da Luz para o jogo entre Fenerbahce e Benfica (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
José Mourinho deixou uma dívida de 747 mil euros em hotel durante sua passagem pelo Fenerbahçe.
O treinador ficou no Four Seasons de Istambul por 15 meses.
Ele foi demitido após a eliminação do Fenerbahçe na Champions League.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

José Mourinho, atual treinador do Benfica, teria deixado uma dívida de mais de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) em hotel que se hospedou quando ainda estava ao comando do Fenerbahçe, segundo o jornal "Yeniçağ Gazetesi". Durante a sua passagem pela Turquia, Mourinho teria ficado no Four Seasons de Istambul.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal turco revelou que, enquanto José Mourinho esteve em Istambul, no comando do Fenerbahçe, ficou hospedado, durante os 15 meses, no Four Seasons, um dos hotéis mais luxuosos da capital. Assim, o treinador português teria deixado uma dívida de 747 mil euros (R$ 4,58 milhões), fato que enfureceu ainda mais o clube turco, já que sua passagem foi controversa.

continua após a publicidade

Além disso, não está claro se a conta de fato é de Mourinho, já que o treinador português tradicionalmente usa hotéis como casa na maioria de sua experiências como treinador, condição que pode estar em contrato também com o Fenerbahçe.

José Mourinho - Fenerbahçe
José Mourinho afirmou ter se arrependido de trabalhar no Fenerbahçe (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Mourinho foi demitido e logo depois assumiu o Benfica

José Mourinho foi demitido do clube turco no mês de agosto, pouco depois do Fenerbahçe ter sido eliminado pelo Benfica na fase do play-off da Champions League. O contrato do 'Special One' só terminava em 2026 e, segundo o jornal turco, Mourinho deverá receber cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) de indenização pela quebra do vínculo.

continua após a publicidade

Curiosamente, em setembro, após a saída de Bruno Lage do Benfica, Mourinho assumiu o comando dos Encarnados, assinando contrato até 2027. O treinador voltou a trabalhar na sua terra natal depois de 21 anos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias