Com Messi classificado, veja datas e horários das semifinais da MLS
Jogos das Conferências Oeste e Leste estão marcados para os dias 22 a 24 de novembro
As datas e os horários das semifinais de Conferência da Major League Soccer (MLS) estão marcados para os dias 22 a 24 de novembro. Após a goleada sobre o Nashville, por 4 a 0, o Inter Miami de Lionel Messi se classificou pela primeira vez para esta fase dos playoffs. O clube da Flórida enfrentará Cincinnati, que venceu o Columbus Crew por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Bremer, ex-São Paulo.
A outra semifinal da Conferência Leste ficou definida no confronto entre Philadelphia Union encara o New York City. Na Conferência Oeste, o Los Angeles, do sul-coreano Son Heung-min, ex-Tottenham, vai enfrentar o Vancouver Whitecaps, do alemão Thomas Müller, ex-Bayern de Munique. Enquanto isso, o Minnesota United duela contra o San Diego.
Semifinais da MLS
Conferência Leste
O Cincinnati, vice-líder do Leste, e Inter Miami, na terceira posição e estrelado por lendas do Barcelona, se enfrentam no dia 23 de novembro, às 19h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati. O Philadelphia Union, primeiro colocado da Conferência, joga contra o New York City, no mesmo dia, às 21h30, no Subaru Park, Pensilvânia.
- Domingo, 23/11 – 19h00: Cincinnati (2º) x Inter Miami (3º) – TQL Stadium
- Domingo, 23/11 – 21h30: Philadelphia Union (1º) x New York City (4º) – Subaru Park
Conferência Oeste
Vice-colocado no Oeste, o Vancouver Whitecaps recebe o LAFC, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes e terceiro lugar na Conferência, no dia 22 de novembro, às 23h30 (de Brasília), no BC Place, em Vancouver (Canadá). O outro jogo será no dia 24, à meia noite, entre San Diego e Minnesota United, no Snapdragon Stadium.
- Sábado, 22/11 – 23h30: Vancouver Whitecaps (2º) x LAFC (3º) – BC Place
- Segunda, 24/11 – 00h00: San Diego (1º) x Minnesota United (4º) – Snapdragon Stadium
