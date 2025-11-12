menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Primeiro ingresso da Copa do Mundo já tem dono confirmado; entenda

Mundial começa no dia 11 de junho de 2026

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/11/2025
13:27
Atualizado há 2 minutos
Taça da Copa do Mundo (Foto: David GANNON/AFP)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo (Foto: David GANNON/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que vai abrir mão do seu ingresso para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. A líder mexicana afirmou que entregará o bilhete número 00001 a uma jovem que ama futebol e não teria condições de comprar o ingresso.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo inaugural do torneio está marcado para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 83 mil torcedores. O México, que divide a sede do Mundial com Estados Unidos e Canadá, será uma das seleções em campo na estreia — a terceira vez que o Azteca recebe uma abertura de Copa, após 1970 e 1986.

continua após a publicidade

— Decidi doar meu ingresso da cerimônia de abertura para uma menina ou jovem que ame o futebol e não tenha a oportunidade de ir ao estádio [...] Ainda estamos definindo como faremos a escolha, mas esse será o ingresso número 00001 — declarou Sheinbaum em coletiva de imprensa.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, entregará seu ingresso da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Claudia Sheinbaum, presidente do México, entregará seu ingresso da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Quantas partidas da Copa do Mundo o México sediará ?

Além da partida inaugural, o México sediará 13 jogos da Copa do Mundo, sendo cinco na capital e os demais divididos entre Guadalajara e Monterrey. A presidente também confirmou que as obras de infraestrutura — incluindo a reforma dos terminais do Aeroporto Internacional da Cidade do México e a construção de uma linha férrea até o Aeroporto Felipe Ángeles — devem ser concluídas antes do torneio.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias