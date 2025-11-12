Primeiro ingresso da Copa do Mundo já tem dono confirmado; entenda
Mundial começa no dia 11 de junho de 2026
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que vai abrir mão do seu ingresso para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. A líder mexicana afirmou que entregará o bilhete número 00001 a uma jovem que ama futebol e não teria condições de comprar o ingresso.
O jogo inaugural do torneio está marcado para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 83 mil torcedores. O México, que divide a sede do Mundial com Estados Unidos e Canadá, será uma das seleções em campo na estreia — a terceira vez que o Azteca recebe uma abertura de Copa, após 1970 e 1986.
— Decidi doar meu ingresso da cerimônia de abertura para uma menina ou jovem que ame o futebol e não tenha a oportunidade de ir ao estádio [...] Ainda estamos definindo como faremos a escolha, mas esse será o ingresso número 00001 — declarou Sheinbaum em coletiva de imprensa.
Quantas partidas da Copa do Mundo o México sediará ?
Além da partida inaugural, o México sediará 13 jogos da Copa do Mundo, sendo cinco na capital e os demais divididos entre Guadalajara e Monterrey. A presidente também confirmou que as obras de infraestrutura — incluindo a reforma dos terminais do Aeroporto Internacional da Cidade do México e a construção de uma linha férrea até o Aeroporto Felipe Ángeles — devem ser concluídas antes do torneio.
