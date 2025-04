França x Flamengo no NBB; veja horário e onde assistir

Ficha do jogo FRA FLA NBB Última rodada antes dos playoffs Data e Hora Terça-feira, 15 de abril, às 20h (de Brasília) Local Ginásio Pedrocão, em Franca, em São Paulo Árbitro Onde assistir ESPN e BasquetPass TV

O Flamengo e o Sesi/Franca se enfrentam nesta terça-feira (15) em último jogo antes dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Os times são, respectivamente, segundo e terceiro colocados no campeonato. Com a vitória sobre o Bauru no último domingo (13), o Flamengo já tem a vice-liderança garantida, sem sofrer risco para o último jogo. O duelo no Ginásio Pedrocão, casa do Sesi/Franca, está marcado para às 20h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN (TV fechada) e BasquetPass TV (streaming pago).

Como estão os times?

O Flamengo está há seis jogos sem ser derrotado. A última partida que o rubro-negro perdeu foi contra o Minas, em março. O Franca tem uma invencibilidade maior: o time não perde há 13 jogos. A última derrota foi contra o Paulistano, em janeiro.

Flamengo e Franca em partida do Novo Basquete Brasil (Foto: Paula Reis / Flamengo)

A boa sequência de vitórias do Franca não foi suficiente para alcançar o Flamengo, que já garantiu a vice-liderança do campeonato neste domingo, em partida contra o Bauru. Nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Franca, o rubro-negro venceu 5 partidas e o time paulista também.

O líder do campeonato é o Minas, com 61 pontos no total.

Classificação do NBB

Minas Tênis Clube – 61 pontos Clube de Regatas do Flamengo – 59 pontos Basquete Franca – 57 pontos Brasília Basquete – 51 pontos CR Vasco da Gama – 51 pontos Bauru Basket – 50 pontos União Corinthians de Osasco – 50 pontos São José Basquete – 50 pontos Esporte Clube Pinheiros – 49 pontos UniFacisa Basquete – 49 pontos Sport Club Corinthians Paulista – 47 pontos Clube Athletico Paulistano – 46 pontos São Paulo Basquete – 45 pontos Pato Basquete – 44 pontos Basquete Caxias do Sul – 43 pontos Mogi das Cruzes Basquete – 43 pontos Botafogo Basquete – 42 pontos Fortaleza Basquete – 42 pontos

FICHA TÉCNICA - FRA x FLA

📅 Data: terça-feira, 15 de abril;

⌚ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Pedrocão, em Franca, São Paulo

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Basquetpass TV (streaming pago)