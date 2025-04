O que é a Liga Ouro e como ela pode ajudar a encontrar estrelas mirins do basquete na NBB?

A Liga Ouro é um campeonato que dá a possibilidade de novos clubes ingressarem no NBB e conta com seis participantes: Cruzeiro Basquete, Liga Sorocabana de Basquete, Basket Osasco, Esporte Clube Vitória, além das equipes B de Pinheiros e Minas.

O torneio é dividido em duas etapas, sendo a primeira em sistema de turno e returno. Os dois primeiros colocados se classificam direto para às semifinais. As outras equipes avançam aos playoffs e disputam entre si pelas vagas restantes.

As únicas equipes que não podem subir para a NBB são o time B do Pinheiros e do Minas por já possuírem representantes do mesmo clube no torneio.

Néora Francis é um jogador de basquete de 2,01m que joga pelo Minas Tênis Club e já é destaque na categoria de base do clube, mesmo jogando com atletas mais velhos. Com apenas 15 anos, o ala-pivô foi eleito MVP do Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-16, em novembro do ano passado.

Nascido em Brazzavile, capital da República do Congo, o jogador conseguiu 101 rebotes e 21 tocos ao longo da competição. Na final da Liga Ouro do NBB contra o Rio de Janeiro o congolês anotou 30 pontos, 22 rebotes e quatro assistências.

Faz um ano que Néora mora no Brasil e, caso seja da vontade do jogador, ele pode conseguir a cidadania brasileira com mais dois anos no país.