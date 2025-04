O Franca venceu o Vasco por 91 a 66 em partida válida pela 26ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB, nesta quinta-feira (10), no Ginásio Pedrocão, em São Paulo. Os atuais campeões do NBB dominaram a partir do segundo quarto, ao aproveitar os erros do adversário e encontrar os melhores espaços da defesa vascaína. Wesley Ferreira, do Franca, foi o cestinha da partida com 17 pontos.

🏀 Como foi o jogo?

A partida começou com o Franca superior, aproveitando bem os espaços da defesa em zona do Vasco, e abriu 10 a 5 nos primeiros minutos. Após ajustes de Léo Figueiró, a equipe cruz-maltina melhorou e encurtou a vantagem do time da casa para 18 a 15 ao final do primeiro quarto. Na sequência, os vascaínos apostaram na defesa individual e deu resultado, com eles assumindo a ponta do placar por 24 a 22, após sequência de 9 a 3.

Porém, após virar a partida, tudo deu errado para o Vasco. Com um dos favoritos ao prêmio de MVP do NBB, George de Paula, o Franca dominou o resto do quarto. Com diversos rebotes ofensivos, bom aproveitamento do perímetro e no garrafão, a equipe paulista marcou 17 pontos contra apenas dois dos adversários, que cometerem diversos erros no ataque. O jogo foi para o intervalo 39 a 26 para os atuais campeões da liga.

O Franca venceu o Vasco por 91 a 66 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

No terceiro quarto, o Vasco voltou menos errático no ataque, mas ainda sedia muitos espaços para o Franca na defesa, que aproveitava para seguir pontuando e aumentando a vantagem no placar. Com três minutos para o fim, o time paulista vencia por 59 a 39, mas o Cruz-Maltino conseguiu encaixar boa reta final e diminuiu a desvantagem para 59 a 47.

Mesmo com a reação cruz-maltina no fim do terceiro quarto, o Franca retomou o controle da partida no período final. Com Didi Louzada sendo protagonista, o time paulista consolidou a vitória por 91 a 66.

✅ O que vem por aí?

O Franca recebe o Botafogo, pelo penúltimo jogo da temporada regular do NBB, no sábado (12), às 18h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão. Do outro lado, Vasco já fará o último duelo do campeonato, contra o Bauru, no Ginásio Panela de Pressão, em São Paulo, na quinta-feira (17), às 19h30.