Fortaleza e Mirassol se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores. Antes, em seu jogo mais recente de Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Fluminense por 2 a 1. O Mirassol recebeu o Cruzeiro na rodada anterior e ficou no 1 a 1.

Ficha do jogo FOR MIR 21ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 24 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Mirassol, em momento oposto, está em sétimo lugar, com 29 pontos.

Histórico do confronto

Fortaleza e Mirassol duelarão pela segunda vez na história. A primeira aconteceu em abril, pelo 1º turno deste Brasileirão.

No confronto em questão, as equipes empataram por 1 a 1. Martínez abriu o placar para o Tricolor e Cristian igualou nos minutos finais do 2º tempo.

Partida entre Mirassol e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X MIRASSOL

BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Lucero e Allanzinho. Técnico: Renato Paiva.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.