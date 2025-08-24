Brasileirão: Qual será o jogo da Globo neste domingo (24)?
Campeonato Brasileiro está na 21ª rodada
A rodada do Brasileirão promete fortes emoções neste domingo (24), e a expectativa também gira em torno da escolha da TV Globo para a transmissão em sua grade nacional. Os duelos selecionados pela emissora serão decisivos tanto para a briga no topo da tabela quanto para a luta contra o rebaixamento.
Globo RJ/SP: Vasco x Corinthians
O Vasco da Gama recebe o Corinthians neste domingo (24), às 16h (de Brasília), em São Januário. O jogo é valido pela 21ª rodada do Brasileirão.
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Prováveis escalações:
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
-> Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti (David).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
-> Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Maycon (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.
Globo BA: Bahia x Santos
Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Bahia e Santos se enfrentam às 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 21ª rodada, com direito à presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, na Arena Fonte Nova.
📺 Onde assistir Bahia x Santos: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Prováveis escalações:
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Cauly), Ademir e Willian José.
SANTOS (Técnico: Matheus Bachi):
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares.
