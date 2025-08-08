Ingressos de Fortaleza x Vélez Sarsfield estão à venda: veja preços e onde comprar

Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG duelam nesta terça-feira (12), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). A venda geral de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos físicos.

Preços dos ingressos

Ocupando o Z4 do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tenta virar a chave e fazer boa campanha na Copa Libertadores. As entradas para o duelo contra o Vélez Sarsfield podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets e nos pontos de venda física: Lojas Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e Shopping RioMar Kennedy. Confira abaixo os valores, incluindo uma promoção para sócios:

Superior Sul: R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)

Superior Sul (sócios): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 70 (meia - esgotado) | R$ 140 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia - esgotado) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)

Prévia do jogo: Fortaleza x Vélez Sarsfield

O Tricolor obteve a sua classificação sendo o segundo colocado no Grupo E da Libertadores, com oito pontos. O time, que ainda era comandado por Juan Pablo Vojvoda durante a fase de grupos, tenta uma virada de chave para avançar na competição internacional.

O Vélez, por sua vez, foi o líder da chave H, com 11 pontos. Assim, a equipe terá a oportunidade de decidir o confronto em casa. O jogo de volta acontecerá no dia 19 de agosto, às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.