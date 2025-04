O Fortaleza estreia na Copa Libertadores de 2025 nesta terça-feira (1º), contra o Racing-ARG. A bola rola na Arena Castelão a partir das 21h30 (de Brasília). Ao enfrentar o rival, o Leão completará a lista de duelos com os 'cinco grandes clubes' do futebol argentino, o que ilustra o crescimento da equipe no cenário de competições sul-americanas.

Os cinco grandes do futebol argentino

Além do Racing, o grupo dos 'cinco grandes' é composto por Boca Juniors, River Plate, Independiente e San Lorenzo. A definição histórica surgiu quando os times mais populares do país exigiram um peso maior nas decisões da Associação do Futebol Argentino (AFA). Somente o quinteto citado conseguiu alcançar os critérios de maior peso, que incluíam número de sócios, de títulos e de participações em torneios oficiais.

As cinco equipes do conjunto já conquistaram a Libertadores. O Racing, rival do Fortaleza nesta fase de grupos, foi campeão em 1967. Já o último a conseguir seu primeiro título foi o San Lorenzo, em 2014. Além deles, o River Plate é tetracampeão, o Boca Juniors é hexa e o Independiente é hepta.

Fortaleza e argentinos: histórico contra o quinteto

O primeiro jogo do Tricolor contra um dos cinco clubes foi justamente na sua estreia oficial em uma competição internacional, enfrentando o Independiente. Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Fortaleza venceu por 2 a 1 no Castelão, mas foi eliminado na primeira fase pelo gol fora de casa.

Na Libertadores de 2022, primeira de sua história, o Leão ficou no grupo do River Plate. Os cearenses perderam por 2 a 0 fora de casa e empataram em 1 a 1 como mandantes. Pela fase de grupos da Sul-Americana de 2023, o Fortaleza derrotou o San Lorenzo fora (2 a 0) e em casa (3 a 2).

Partida entre Fortaleza e River Plate, pela Libertadores de 2022. (Divulgação/Twitter River Plate)

Por fim, o Boca Juniors foi rival do Tricolor na etapa de grupos da Sul-Americana de 2024. Em uma atuação histórica e marcante, o clube venceu os argentinos por 4 a 2 no Castelão. Depois, longe de seus domínios, empatou em 1 a 1, com direito a gol nos minutos finais. Assim, no recorte total, são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito compromissos.

Agenda do Fortaleza

Depois de encarar o Racing, estreando pela Libertadores de 2025, o Fortaleza visitará o Mirassol no próximo domingo (6), pelo Brasileirão, a partir das 18h30 (de Brasília). Os paulistas vêm de derrota para o Cruzeiro por 2 a 1.