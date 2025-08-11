menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza anuncia programa de vantagens para sócios do clube

Iniciativa do Leão tem descontos em mais de 150 marcas

Fortaleza anuncia novo programa de vantagens para sócios (Foto: divulgação/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza anuncia novo programa de vantagens para sócios (Foto: divulgação/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 11/08/2025
11:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza anunciou o lançamento do Laion Clube, um programa de vantagens para os sócios-torcedores da equipe. A iniciativa traz descontos em mais de 150 marcas, além de cashback em compras realizadas pela plataforma. O comunicado aconteceu na última quinta-feira (7).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Os benefícios incluem descontos em ingressos de cinema e em setores como alimentação, saúde, moda, eletrônicos, esporte, cuidados para pets, transporte e varejo. O programa também terá sorteios mensais e experiências exclusivas para os participantes.

"O Laion Clube nasce para ampliar ainda mais o valor de ser Sócio Fortaleza. Além de apoiar o clube e garantir benefícios nos jogos, o sócio-torcedor agora terá acesso a uma rede de vantagens e descontos em nível local e nacional", afirmou Márcio Persivo, gestor do programa Sócio Fortaleza.

continua após a publicidade

O acesso é feito pelo site laionclube.com.br, utilizando o login do programa Sócio Fortaleza, sem custos adicionais.

➡️ Ingressos de Fortaleza x Vélez Sarsfield estão à venda: veja preços e onde comprar

Tricolor vem de derrota em casa

Em seu último jogo, o Fortaleza perdeu por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Com superioridade númerica, os visitantes marcaram duas vezes antes do intervalo. Sem alternativas na etapa final, o Leão passou a se defender, tanto que finalizou apenas uma vez no 2º tempo. Mesmo assim, o Botafogo anotou mais três gols e selou o placar.

Partida entre Fortaleza e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com isso, o Tricolor do Pici segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O time tem 15 pontos e está em 18º lugar na tabela.

➡️ Fortaleza atinge recorde negativo após derrota contra o Botafogo

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (12), diante do Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. A bola rola na Arena Castelão a partir das 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias