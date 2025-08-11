Fortaleza anuncia programa de vantagens para sócios do clube

O Fortaleza anunciou o lançamento do Laion Clube, um programa de vantagens para os sócios-torcedores da equipe. A iniciativa traz descontos em mais de 150 marcas, além de cashback em compras realizadas pela plataforma. O comunicado aconteceu na última quinta-feira (7).

Os benefícios incluem descontos em ingressos de cinema e em setores como alimentação, saúde, moda, eletrônicos, esporte, cuidados para pets, transporte e varejo. O programa também terá sorteios mensais e experiências exclusivas para os participantes.

"O Laion Clube nasce para ampliar ainda mais o valor de ser Sócio Fortaleza. Além de apoiar o clube e garantir benefícios nos jogos, o sócio-torcedor agora terá acesso a uma rede de vantagens e descontos em nível local e nacional", afirmou Márcio Persivo, gestor do programa Sócio Fortaleza.

O acesso é feito pelo site laionclube.com.br, utilizando o login do programa Sócio Fortaleza, sem custos adicionais.

Tricolor vem de derrota em casa

Em seu último jogo, o Fortaleza perdeu por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Com superioridade númerica, os visitantes marcaram duas vezes antes do intervalo. Sem alternativas na etapa final, o Leão passou a se defender, tanto que finalizou apenas uma vez no 2º tempo. Mesmo assim, o Botafogo anotou mais três gols e selou o placar.

Partida entre Fortaleza e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com isso, o Tricolor do Pici segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O time tem 15 pontos e está em 18º lugar na tabela.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (12), diante do Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. A bola rola na Arena Castelão a partir das 19h (de Brasília).