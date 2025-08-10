Fortaleza atinge recorde negativo após derrota contra o Botafogo

O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0 no último sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor atingiu um recorde negativo em sua história.

Isso porque o revés diante dos cariocas representou a pior derrota do Fortaleza, jogando em casa, neste século. O time já tinha perdido por 4 a 0, como em 2021, contra Ceará e Bahia. No entanto, este foi o primeiro resultado negativo por cinco gols de diferença sendo mandante. Os dados são do site oGol.

O desempenho em seus domínios tem sido um problema relevante para o Tricolor na atual temporada. Já são dez derrotas jogando em casa neste ano, superando a soma de 2024 (três) e 2023 (seis), por exemplo.

Derrota em casa

Ainda no início do 1º tempo, o zagueiro Gustavo Mancha foi expulso de maneira direta, o que complicou a situação do Fortaleza. Com superioridade númerica, os visitantes marcaram duas vezes antes do intervalo. Sem alternativas na etapa final, o Leão passou a se defender, tanto que finalizou apenas uma vez no 2º tempo. Mesmo assim, o Botafogo anotou mais três gols e selou o 5 a 0.

Com isso, o Tricolor do Pici segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O time tem 15 pontos e está em 18º lugar na tabela.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (12), diante do Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. A bola rola na Arena Castelão a partir das 19h (de Brasília).