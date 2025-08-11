Fortaleza tenta virada de chave para avançar na Libertadores

O Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield-ARG nesta terça-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. O embate acontecerá na Arena Castelão. A equipe cearense precisará de uma virada de chave para seguir viva na competição.

O Tricolor chegou às oitavas como o segundo colocado do Grupo E, com oito pontos. O time teve os mesmos resultados contra cada adversário: venceu duas vezes o Colo-Colo (CHI), sendo uma por conta da invasão de campo dos torcedores. Além disso, registrou dois empates contra o Atlético Bucaramanga-COL e perdeu duas vezes para o Racing-ARG.

Esta é a terceira participação do Fortaleza na Copa Libertadores. Em 2022, fazendo sua estreia, o time foi eliminado pelo Estudiantes-ARG nas oitavas. Em 2023, a equipe caiu na fase prévia e garantiu vaga na Sul-Americana - o Tricolor terminou sendo vice daquela edição.

Um novo Fortaleza?

Desde a fase de grupos, a principal mudança no Pici foi a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda, que estava na equipe desde 2021. O argentino não resistiu à pressão e, após a derrota por 1 a 0 contra o Ceará, foi demitido. O substituto é o português Renato Paiva, que disputou o Mundial de Clubes pelo Botafogo.

O elenco tricolor também passou por alterações, pois nomes como Titi, David Luiz e Pól Fernández deixaram a equipe. As chegadas incluem Weverson, Herrera, Bareiro e o destaque Matheus Pereira. O meio-campista, no entanto, deve ser ausência contra o Vélez por conta de uma lesão.

Partida entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Presença no Z4 do Brasileirão

O Fortaleza é o atual 18º colocado na Série A, com 15 pontos. A presença na zona de rebaixamento da competição foi um dos principais motivos para a queda de Vojvoda. O clube, que está na Primeira Divisão desde 2019, vem realizando mudanças na luta contra o rebaixamento.

A situação recente agravou-se após a derrota por 5 a 0 contra o Botafogo, na Arena Castelão. Assim, Paiva terá o desafio de comandar um elenco que não tem apenas os rivais argentinos como preocupação.

— Máxima ambição para um jogo que é histórico. E eu tenho que jogar com uma coisa que eles têm que jogar também: ambição de jogar Libertadores. Ambição de fazer história pelo Fortaleza, que nunca passou desta fase. O destino está a pôr nestes senhores, em nós, neste grupo, a possibilidade de fazer história - disse Paiva depois da goleada dos cariocas.