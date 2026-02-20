Sem Bareiro, Fortaleza avalia opções para formar o ataque

O Fortaleza está fechando a venda do atacante Adam Bareiro ao Boca Juniors-ARG. Com mais uma saída no setor ofensivo, o técnico Thiago Carpini terá que mudar a escalação para o próximo jogo.

Isso porque Bareiro entrou em campo nos oito duelos do Tricolor em 2026. O paraguaio foi titular em sete e, ao todo, fez quatro gols. Foi dele o primeiro tento no 2 a 0 sobre o Ferroviário, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Kayke e GB, emprestados respectivamente por Botafogo e Vasco, são as opções no setor. O primeiro já balançou as redes no ano e o segundo aguarda uma chance para estrear pelo Leão. Há ainda o ponta Luiz Fernando, que pode atuar como um falso 9.

Luiz Fernando é também o principal nome na ponta-esquerda, posição que perdeu Breno Lopes e Moisés do ano passado para cá. Vitinho é a alternativa na direita, com Pochettino sendo uma variação de perfil mais construtor.

Falando de armação, Lucas Crispim, Lucca Prior e Rodriguinho completam as opções tricolores. O Fortaleza estava negociando pelo atacante Lucas Braga, do Vitória, mas a transferência não avançou.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo neste fim de semana, valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Defendendo uma vantagem de 2 a 0, o Leão receberá o Ferroviário no sábado (21), às 17h (de Brasília).