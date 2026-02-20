menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Peixe luta por uma vaga na semifinal do estadual neste domingo (22)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
22:37
onde assistir
imagem cameraNovorizontino e Santos se enfrentam neste domingo (22), no Jorge Ismael de Biasi
  Mais Notícias

O Santos encerra neste sábado (21), no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo decisivo contra o Grêmio Novorizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será disputada neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

A transmissão será da TNT Sports Brasil e da HBO Max. Clique aqui para assistir ao vivo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ficha do jogo

Novorizontino-escudo-onde-assistir
NOV
Santos-escudo-onde-assistir
SAN
quartas de final
Campeonato Paulista
Data e Hora
21 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
 Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes
Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Onde assistir

Decisão:

O Santos terá força máxima para enfrentar o Grêmio Novorizontino, já que não possui jogadores no departamento médico. Zé Rafael e Adonis Frías participaram do treino com bola junto ao elenco e podem voltar a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A tendência é que Neymar inicie, pela primeira vez na temporada, como titular do Peixe, formando o trio ofensivo ao lado de Rony e Gabriel Barbosa. O camisa 10 ainda não começou uma partida em 2026 e atuou apenas no segundo tempo do confronto diante do Velo Clube. O Alvinegro Praiano avançou às quartas de final com a oitava melhor campanha da primeira fase do estadual.

Escalação:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Neymar; Rony e Gabigol.

Ficha Técnica:

NOVORIZONTINO X SANTOS - quartas de final do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 21 de fevereiro de 2026
📍Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)
Horário: 16h (de Brasília)
📺Onde assistir: TNT e HBO Max
🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza
🚩Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
📟 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

