Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Santos encerra neste sábado (21), no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo decisivo contra o Grêmio Novorizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será disputada neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

A transmissão será da TNT Sports Brasil e da HBO Max. Clique aqui para assistir ao vivo.

Ficha do jogo NOV SAN quartas de final Campeonato Paulista Data e Hora 21 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília) Local Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza Assistentes Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Onde assistir

Decisão:

O Santos terá força máxima para enfrentar o Grêmio Novorizontino, já que não possui jogadores no departamento médico. Zé Rafael e Adonis Frías participaram do treino com bola junto ao elenco e podem voltar a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A tendência é que Neymar inicie, pela primeira vez na temporada, como titular do Peixe, formando o trio ofensivo ao lado de Rony e Gabriel Barbosa. O camisa 10 ainda não começou uma partida em 2026 e atuou apenas no segundo tempo do confronto diante do Velo Clube. O Alvinegro Praiano avançou às quartas de final com a oitava melhor campanha da primeira fase do estadual.

Escalação:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Neymar; Rony e Gabigol.

Ficha Técnica:

⚽NOVORIZONTINO X SANTOS - quartas de final do Campeonato Paulista

📲Sábado, dia 21 de fevereiro de 2026

📍Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)

⏰Horário: 16h (de Brasília)

📺Onde assistir: TNT e HBO Max

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

🚩Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

📟 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

