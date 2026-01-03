Fortaleza e Centro Olímpico se enfrentam neste domingo (4), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão da Xsports.

O Tricolor está no Grupo 23 da competição. Confiança-PB e União Mogi-SP completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.

O Leão enfrentará o Confiança na próxima rodada do torneio. O Centro Olímpico terá pela frente o União Mogi.

O Leão enfrentará o Confiança na próxima rodada do torneio. O Centro Olímpico terá pela frente o União Mogi.

Fortaleza na Copinha 2026

Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha, o volante Bruninho e o meia Lucas Emanoel.

— A temporada 2025 foi muito boa para nós. Tivemos um elevado número de jogos, fomos bicampeões cearenses e destaque tanto em competições regionais quanto nacionais. Esse número elevado de partidas traz uma experiência muito boa, a estes jogadores por terem vivido diferentes situações em diferentes formatos de campeonatos. O êxito na maioria deles fortalece ainda mais esta formação - disse Léo Porto.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.

O Fortaleza fará a sua estreia na Copinha neste domingo (Foto: Baggio Rodrigues)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Centro Olímpico

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CENTRO OLÍMPICO

COPINHA - 1ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)

📺 Onde assistir: Xsports

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Nogueira Monteiro (SP)

🚩 Assistentes: Charles Formagio Silveira (SP) e Ilaneuton Alves Pereira (SP)