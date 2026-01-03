Fortaleza x Centro Olímpico: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos
Fortaleza e Centro Olímpico se enfrentam neste domingo (4), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão da Xsports.
O Tricolor está no Grupo 23 da competição. Confiança-PB e União Mogi-SP completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.
Ficha do jogo
O Leão enfrentará o Confiança na próxima rodada do torneio. O Centro Olímpico terá pela frente o União Mogi.
Fortaleza na Copinha 2026
Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha, o volante Bruninho e o meia Lucas Emanoel.
— A temporada 2025 foi muito boa para nós. Tivemos um elevado número de jogos, fomos bicampeões cearenses e destaque tanto em competições regionais quanto nacionais. Esse número elevado de partidas traz uma experiência muito boa, a estes jogadores por terem vivido diferentes situações em diferentes formatos de campeonatos. O êxito na maioria deles fortalece ainda mais esta formação - disse Léo Porto.
Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Centro Olímpico
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X CENTRO OLÍMPICO
COPINHA - 1ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)
📺 Onde assistir: Xsports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Nogueira Monteiro (SP)
🚩 Assistentes: Charles Formagio Silveira (SP) e Ilaneuton Alves Pereira (SP)
