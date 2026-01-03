Fortaleza segue em preparação e faz primeiro treino com Carpini

O Fortaleza continua se preparando para os compromissos de 2026. Em pré-temporada desde o dia 29 de dezembro, o elenco terá neste sábado (3) as primeiras atividades com Thiago Carpini, novo treinador do clube.

Carpini não se juntou ao grupo antes por conta de uma viagem familiar que já estava programada. Assim, os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano vinham comandando os treinos. O preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero completam a comissão.

As atividades acontecerão a partir das 9h (de Brasília) deste sábado. Pela tarde, às 16h (de Brasília), os treinos serão retomados no Centro de Excelência Alcides Santos.

Treino do Fortaleza. O time voltará a campo no dia 11 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A estreia do Tricolor na temporada será no dia 11 de janeiro (domingo), contra o Ferroviário, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. A Série B, grande foco do ano, terá início somente em março. A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil completam o calendário tricolor.

Laterais pedem rescisão no Fortaleza

Os laterais Bruno Pacheco e Felipe Jonatan entraram na justiça contra o Fortaleza. Além da cobrança de valores atrasados, os jogadores solicitaram a rescisão indireta de seus contratos.

— A situação é muito simples. Todos estes atrasos que já são de conhecimento de vocês. São quatro meses de luvas, dois meses de salário, 13º salário, férias, dois meses de imagem… A lei é bem clara, com dois meses de atraso, e não mais três meses como era na Lei Pelé, possibilita a rescisão indireta - contou Filipe Rino, advogado dos dois, ao falar do caso de Bruno Pacheco.