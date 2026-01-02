Felipe Jonatan cobra dívida e aciona o Fortaleza na Justiça

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Fortaleza, é mais um a acionar o clube na Justiça do Trabalho por meio de uma ação trabalhista. Na causa, que tem uma dívida de R$ 5.373.620,89, o atleta solicita a rescisão indireta do seu vínculo.

O primeiro a realizar tal ação foi o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que entrou com o processo na última quarta-feira (31). O juiz plantonista não viu urgência no caso, o que adiou quaisquer definições. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Povo".

A cobrança inclui fatores como salários, férias, pagamento de 13º e parcelas de luvas. Felipe Jonatan está sendo representado pelos advogados Filipe Souza Rino e Thiago de Souza Rino, os mesmos de Bruno Pacheco.

Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Fortaleza (Foto: Viktor Araújo/Fortaleza EC)

Felipe Jonatan tem contrato com o Fortaleza até abril de 2027. O empréstimo ao Mirassol vai até o encerramento do próximo Campeonato Paulista.

O defensor de 27 anos fez somente dois jogos pelo Tricolor na última temporada. Com a equipe paulista, disputou sete partidas e deu uma assistência.

Bruno Pacheco também pede rescisão indireta

O advogado Filipe Rino disse que Bruno Pacheco tentou uma rescição amigável, mas o Fortaleza não aceitou. As declarações foram feitas em entrevista ao "Diário do Nordeste".

— A situação é muito simples. Todos estes atrasos que já são de conhecimento de vocês. São quatro meses de luvas, dois meses de salário, 13º salário, férias, dois meses de imagem… A lei é bem clara, com dois meses de atraso, e não mais três meses como era na Lei Pelé, possibilita a rescisão indireta - contou.