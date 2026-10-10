Foggia x Potenza: onde assistir, horário e escalações
Foggia x Potenza: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Foggia e Potenza se enfrentam no dia 11 de outubro, às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Pino Zaccheria, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Foggia vem de vitória fora de casa contra o Cosenza por 2 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro. Antes disso, o time venceu em casa o Sorrento por 2 a 0, mas perdeu fora para a Internazionale II por 3 a 2. A equipe busca manter a boa fase na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
Rodada: 9
Fase: Girone C
Potenza vem de vitória em casa contra o Picerno por 4 a 2, em 4 de outubro, e também venceu fora o Barletta por 4 a 1 e em casa o Cavese 1919 por 4 a 2, todos pela Serie C1. A equipe busca manter a sequência positiva na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (horário de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; D. Di Pasquale, F. Berra, M. Seck e G. Todisco; H. Haoudi, A. Gallo e F. Zuccon; F. Petito, M. Ravasio e P. Luciani.
Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; A. Franzolini, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.
Tudo sobre
Onde Assistir
Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalaçõesHá 13 horas
Onde Assistir
Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção FemininaHá 15 horas
Onde Assistir
Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 horas
Onde Assistir
Monaco x Toulouse: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 horas
Onde Assistir
Chelsea x Bournemouth: onde assistir, horário e escalaçõesHá 17 horas
Mais LANCE!