Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Foggia x Potenza: onde assistir, horário e escalações

Foggia x Potenza: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:03
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Foggia x Potenza
Onde assistir ao vivo a partida entre Foggia e Potenza pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Foggia e Potenza se enfrentam no dia 11 de outubro, às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Pino Zaccheria, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Foggia vem de vitória fora de casa contra o Cosenza por 2 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro. Antes disso, o time venceu em casa o Sorrento por 2 a 0, mas perdeu fora para a Internazionale II por 3 a 2. A equipe busca manter a boa fase na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
Rodada: 9
Fase: Girone C

Potenza vem de vitória em casa contra o Picerno por 4 a 2, em 4 de outubro, e também venceu fora o Barletta por 4 a 1 e em casa o Cavese 1919 por 4 a 2, todos pela Serie C1. A equipe busca manter a sequência positiva na competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; D. Di Pasquale, F. Berra, M. Seck e G. Todisco; H. Haoudi, A. Gallo e F. Zuccon; F. Petito, M. Ravasio e P. Luciani.

Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; A. Franzolini, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Corinthians

Onde Assistir

Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Há 9 horas
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vitória

Onde Assistir

São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Há 13 horas
Brasil x Argentina

Onde Assistir

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Há 15 horas
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Getafe

Onde Assistir

Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Toulouse

Onde Assistir

Monaco x Toulouse: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Premier League 2026/2027 - Chelsea x Bournemouth

Onde Assistir

Chelsea x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

Há 17 horas
Mais LANCE!
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (09/10/2026)

Serie C1 2026/2027 - Spezia x Gubbio

Spezia x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Reggiana

Pineto x Reggiana: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Ostiamare x Pianese

Ostiamare x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Novara x Cittadella

Novara x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Albinoleffe

Lumezzane x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Dolomiti Bellunesi

Desenzano x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Arzignano Valchiampo x Juventus II

Arzignano Valchiampo x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Vis Pesaro x Grosseto

Vis Pesaro x Grosseto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x AC Carpi

Pergolettese x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Savoia x Internazionale II

Savoia x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Crotone x Audace Cerignola

Crotone x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Casertana x Monopoli

Casertana x Monopoli: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Bari x Giugliano

Bari x Giugliano: onde assistir, horário e escalações