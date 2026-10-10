Foggia x Potenza: onde assistir, horário e escalações

Foggia e Potenza se enfrentam no dia 11 de outubro, às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Pino Zaccheria, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Foggia vem de vitória fora de casa contra o Cosenza por 2 a 0, pela Serie C1, em 4 de outubro. Antes disso, o time venceu em casa o Sorrento por 2 a 0, mas perdeu fora para a Internazionale II por 3 a 2. A equipe busca manter a boa fase na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia

Rodada: 9

Fase: Girone C

Potenza vem de vitória em casa contra o Picerno por 4 a 2, em 4 de outubro, e também venceu fora o Barletta por 4 a 1 e em casa o Cavese 1919 por 4 a 2, todos pela Serie C1. A equipe busca manter a sequência positiva na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 11 de outubro de 2026

⏰ Horário: 9h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Foggia

Técnico: G. Auteri

G. Saro; D. Di Pasquale, F. Berra, M. Seck e G. Todisco; H. Haoudi, A. Gallo e F. Zuccon; F. Petito, M. Ravasio e P. Luciani.

Potenza

Técnico: I. Tisci

T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; A. Franzolini, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.