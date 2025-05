Fluminense x Unión Española: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo FLU UES 5ª rodada Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira, 14 de maio de 2025, às 19h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Yael Falcon (ARG) Assistentes Maximiliano del Yesso (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG) Var Pablo Dovalo (ARG) Onde assistir

Fluminense e Unión Española se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana nesta qurta-feira (14), às 19h, no Maracanã. O confronto será transmitido na ESPN e Disney+.

O duelo tem peso para ambas as equipes, que precisam vencer para manter suas pretensões na competição. O Flu, por um lado, precisa da vitória para seguir na disputa pela liderança do grupo, que será provavelmente decidida na última rodada, quando enfrentará o Once Caldas, atual primeiro colocado. Por sua vez, um empate ou derrota elimina os "Rojos" da competição, uma vez que não conseguirão alcançar o segundo colocado, que terá ao menos sete pontos.

Nonato comemora o gol de empate do Fluminense no Chile (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Para o confronto, Renato Gaúcho terá desfalques importantes, como Cano, que segue em tratamento da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Lima, que sofreu uma lesão muscular de grau um, e Facundo Bernal, com recente contusão muscular de grau três que o deixará fora de combate por pelo menos seis semanas. Além deles, Otávio também segue em recuperação da cirurgia no tendão de Aquiles

Depois de poupar os titulares em três jogos da Sul-Americana e ter resultados ruins nos últimos dois - o empate com o chilenos fora de casa e a derrota para o GV San José na Bolívia -, Renato Gaúcho montará uma equipe com força total visando a classificação direta para as oitavas de final.

Veja informações de Fluminense x Unión Española:

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X UNIÓN ESPAÑOLA

5ª rodada — Fase de Grupos — Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira (14), 14 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

🚩 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso (Nonato); Arias, Everaldo e Canobbio (Keno)

UNIÓN ESPAÑOLA (Técnico: José Luiz Sierra Pando)

Torgnascioli; Brayan Véjar, Valentín Vidal, Huincales e Felipe Espinoza; Bruno Ignacio, Matías Marín, Ariel Uribe e Cris Montes; Pablo Aránguiz e Matías Suárez.