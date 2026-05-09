Onde Assistir: Grêmio x Flamengo
Equipes entram em campo na noite deste domingo
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Grêmio e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (10), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), contará com a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.
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Com o apoio de sua torcida, o Imortal buscará os três pontos para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Rubro-Negro, que briga na parte de cima da classificação, tentará a vitória para impedir que o Palmeiras amplie a vantagem na liderança.
Ficha do jogo
Como chega o Grêmio
O Grêmio vem de vitória na Sul-Americana no meio da semana, quando bateu o Riestra (ARG) por 3 a 0 fora de casa. Para aproveitar o embalo e vencer o poderoso Flamengo, o time de Luís Castro conta com um trunfo: a força defensiva atuando na Arena. Afinal, jogando como mandante, a equipe gaúcha ainda não perdeu.
Para a partida, o treinador português terá os retornos de Viery e Carlos Vinícius, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Por outro lado, não poderá contar com Riquelme, expulso no duelo contra o Athletico.
Como chega o Flamengo
Assim como o Grêmio, o Flamengo também entrou em campo no meio da semana, mas teve sua partida cancelada. Isso porque torcedores do Independiente Medellín (COL), insatisfeitos com a gestão do clube, invadiram o gramado e transformaram o confronto em um verdadeiro caos. Diante da situação, a Conmebol oficializou o cancelamento do jogo e deve anunciar em breve o veredito sobre o resultado da partida. A tendência é que o Rubro-Negro fique com os três pontos e, assim, confirme a classificação às oitavas de final da Libertadores.
Segundo melhor visitante da competição, atrás apenas do Palmeiras, o time carioca não terá Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar, lesionados. Além deles, Alex Sandro, suspenso, também desfalca a equipe.
Confira arbitragem e prováveis escalações de Grêmio x Flamengo
GRÊMIO x FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ Prováveis escalações
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Nardoni e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.
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