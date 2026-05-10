Toulouse x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1
No Stadium Municipal, Lyon busca consolidar vaga na Champions League
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O Lyon visita o Toulouse neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), em partida crucial pela 33ª rodada da Ligue 1. O duelo no Stadium Municipal de Toulouse pode ser histórico para os visitantes: em caso de vitória, os Gones garantem matematicamente a vaga na próxima edição da UEFA Champions League.
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A equipe comandada por Paulo Fonseca atravessa seu melhor momento na temporada, com quatro vitórias consecutivas, incluindo triunfos sobre potências como PSG e Rennes. O grande destaque recente tem sido a variedade ofensiva, com o brasileiro Endrick ganhando protagonismo ao lado de nomes como Corentin Tolisso e Afonso Moreira. Com 60 pontos e ocupando a terceira colocação, o Lyon quer manter o embalo para coroar a excelente segunda metade de campeonato.
Já o Toulouse ocupa o 10º lugar com 41 pontos e joga com menos pressão, mas quer estragar a festa dos visitantes. O técnico Carles Martínez, que deixará o clube ao fim da temporada, tenta melhorar o retrospecto caseiro da equipe, que venceu apenas quatro vezes em seu estádio nesta competição. A esperança dos Violets reside na velocidade de Yann Gboho para explorar os contra-ataques contra a linha alta defensiva do Lyon.
✅ Ficha do jogo: Toulouse x Lyo
- Competição: Ligue 1 (33ª rodada)
- 📅 Data: Domingo, 10 de maio de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadium Municipal de Toulouse (FRA)
- 📺 Onde assistir: Disney+
📋 Prováveis Escalações
TOULOUSE: Guillaume Restes; Mark McKenzie, Charlie Cresswell e Rasmus Nicolaisen; Aron Donnum, Dayann Methalie, Cristian Cásseres e Alexis Vossah; Santiago Hidalgo, Jacen Russell-Rowe e Yann Gboho. Técnico: Carles Martínez.
LYON: Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhate, Clinton Mata e Abner; Corentin Tolisso e Tyler Morton; Afonso Moreira, Adam Karabec e Roman Yaremchuk; Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.
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