Vasco x Athletico-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco recebe o Athletico-PR neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).

continua após a publicidade

➡️ Vasco traça prioridades para a janela e define setores carentes do elenco

Ficha do jogo VAS CAP 15ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 10 de maio de 2026 Local São Januário Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view)

➡️ Destaque do sub-20, Andrey Fernandes renova com o Vasco até 2030; veja o valor da multa

Como chegam Vasco e Athletico-PR para o confronto?

O Vasco ainda não perdeu no mês de maio. A última derrota da equipe foi no dia 26 de abril, contra o Corinthians. Desde então, o Cruz-Maltino soma duas vitórias pela Copa Sul-Americana e um empate diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho terá mudanças na equipe por conta das suspensões de Barros e Paulo Henrique, além do retorno de Cuiabano ao time titular após se recuperar de lesão muscular.

Renato Gaúcho, técnico do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O quinto colocado do Campeonato Brasileiro também chega embalado para o confronto e não perde há três partidas. Para o duelo, o técnico Odair Hellmann terá desfalques importantes. Artilheiro do Brasileirão, Kevin Viveros está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o lateral-direito Benavídez também está fora da partida. Além deles, o próprio Odair Hellmann não comandará a equipe à beira do campo por suspensão. Já o lateral-esquerdo Esquivel desfalca o time após ter sido expulso na última rodada, contra o Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e David

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Gilberto, Teran, Arthur Dias e Léo Derik; Portilla, João Cruz e Dudu; Mendoza, Renan Peixoto e Bruninho.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.