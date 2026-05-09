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Vasco x Athletico-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
18:32
Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário
imagem cameraVasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário
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O Vasco recebe o Athletico-PR neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).

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Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
15ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 10 de maio de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir
Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view)

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Como chegam Vasco e Athletico-PR para o confronto?

O Vasco ainda não perdeu no mês de maio. A última derrota da equipe foi no dia 26 de abril, contra o Corinthians. Desde então, o Cruz-Maltino soma duas vitórias pela Copa Sul-Americana e um empate diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho terá mudanças na equipe por conta das suspensões de Barros e Paulo Henrique, além do retorno de Cuiabano ao time titular após se recuperar de lesão muscular.

Renato Gaúcho, técnico do Vasco
Renato Gaúcho, técnico do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O quinto colocado do Campeonato Brasileiro também chega embalado para o confronto e não perde há três partidas. Para o duelo, o técnico Odair Hellmann terá desfalques importantes. Artilheiro do Brasileirão, Kevin Viveros está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o lateral-direito Benavídez também está fora da partida. Além deles, o próprio Odair Hellmann não comandará a equipe à beira do campo por suspensão. Já o lateral-esquerdo Esquivel desfalca o time após ter sido expulso na última rodada, contra o Grêmio.

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATHLETICO-PR
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e David

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Gilberto, Teran, Arthur Dias e Léo Derik; Portilla, João Cruz e Dudu; Mendoza, Renan Peixoto e Bruninho.

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