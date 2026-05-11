Hulk chega ao Rio e convoca torcida do Fluminense: 'Maracanã lotado'

O atacante Hulk desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (11) para iniciar oficialmente sua trajetória no Fluminense. O jogador chegou ao Aeroporto do Galeão em um jato particular e falou com a imprensa em uma área reservada do terminal.

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Na chegada, Hulk convocou a torcida tricolor para os próximos compromissos no Maracanã e projetou uma grande festa em sua apresentação.



— Já vi uma entrevista do John Kennedy em que ele pediu para que a torcida do Fluzão lotasse o Maracanã, porque a gente sabe que é um jogador a mais. Espero ver o Maracanã lotado para que, se Deus quiser, seja uma linda festa a minha apresentação e, acima de tudo, conquistar os três pontos — afirmou.



O atacante demonstrou entusiasmo com o novo desafio e afirmou que mantém a mesma motivação do início da carreira.



— Tô muito feliz, ir para a Cidade Maravilhosa, não tem como não estar feliz. Vindo também para um grande clube, com um grande plantel e um clube que já inicia a temporada em busca de grandes títulos. Então venho com essa fome de continuar ganhando, continuar vencendo. Muito se fala da minha idade, mas eu venho com aquela fome do menino que assinou o primeiro contrato com 18 anos de idade.



Hulk destacou ainda a vontade de encontrar os novos companheiros e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho.



— A vontade é de chegar logo no CT, começar a trabalhar, rever alguns amigos com quem a gente trabalhou juntos e focar para começar a levar alegria para toda a torcida do Fluzão.



O novo reforço revelou ainda que chega ao clube sonhando alto e apontou a Libertadores como principal objetivo.



— Meu sonho é conquistar uma Libertadores, claro. Temos plantel para isso, uma equipe muito bem montada. Eu venho com essa vontade de querer acrescentar, querer agregar algo diferente para unir forças e, se Deus quiser, ganhar títulos importantes.



Em tom descontraído, Hulk brincou sobre a adaptação ao Rio de Janeiro e aceitou o apelido de "Hulk Carioca".



— Com certeza! Até o fim do contrato vou tentar falar chiando (risos). Meu sotaque eu não perco. Mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né? Não tem como não se sentir abraçado nessa cidade tão maravilhosa.



O atacante também comentou o reencontro com Guilherme Arana, ex-companheiro de Atlético-MG e agora parceiro no Fluminense.



— A gente comemorou muitos gols assim: eu imitando o Hulk e ele o Homem-Aranha. Que essas cenas possam se repetir por muitas vezes aqui, agora com a camisa do Fluminense.



Por fim, Hulk negou que a negociação com o Fluminense tenha se arrastado por seis meses e minimizou qualquer desgaste durante o processo.



— Não teve essa novela de seis meses. Tivemos uma conversa em janeiro com o Fluminense. Não chegaram a um acordo naquele momento e pronto. Chegamos agora. Acho que foi bom para todo mundo. Vivi momentos especiais no Atlético, deixei meu legado lá, e venho com essa vontade de escrever também uma linda história com a camisa do Fluminense. E a gente sabe que se escreve ganhando títulos. É isso que eu venho fazer aqui: fazer bastante gols e ganhar títulos importantes para entrar para a história do clube também.

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Hulk é anunciado pelo Fluminense (Foto: Divulgação / Fluminense F.C.)

Sequência decisiva do Fluminense

A permanência de Zubeldía no cargo deve ser decidida até a pausa para Copa do Mundo, ou seja, antes do fim do mês. O Fluminense enfrentará uma sequência decisiva nos próximos dias. Na teça-feira (11), enfrenta o Operário em jogo de vida ou morte na Copa do Brasil.

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Na semana seguinte, depois de jogar contra o São Paulo, encara o Bolívar na Libertadores, precisando ganhar por três gols de diferença para chegar vivo na última rodada contra o La Guaira. O Tricolor precisa bater os venezuelanos para assegurar a classificação para o mata-mata da competição.

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