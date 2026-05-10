PSG x Brest: onde assistir, horário e escalações do jogo que pode encaminhar o título da Ligue 1

O Paris Saint-Germain volta ao Parc des Princes neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), em clima de euforia absoluta. Após despachar o Bayern de Munique e garantir vaga na final da Champions League, o time de Luis Enrique vira a chave para a Ligue 1, onde pode dar o passo definitivo rumo ao seu quinto título consecutivo.

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A vitória do Lens na sexta-feira reduziu a vantagem do PSG para apenas três pontos, trazendo um senso de urgência para o duelo contra o Brest. Caso vença hoje, o time parisiense abre seis pontos de frente com apenas seis em disputa, além de possuir um saldo de gols amplamente superior, o que na prática selaria a conquista do campeonato.

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Lucas Hernández e João Neves durante o jogo entre PSG e Lorient (Foto: Franck Fife / AFP)

Apesar da importância do jogo, a tendência é que Luis Enrique promova um rodízio no elenco. Com a final da Champions em Budapeste no horizonte, nomes como Désiré Doué e o jovem Ibrahim Mbaye devem ganhar oportunidades entre os titulares. Já o Brest, 12º colocado e sem vencer há seis jogos, entra em campo apenas para cumprir tabela e tentar quebrar um tabu histórico: o clube nunca venceu o PSG na história da Ligue 1.

✅ Ficha do jogo: PSG x Brest

Competição: Ligue 1 (33ª rodada)

Ligue 1 (33ª rodada) 📅 Data: Domingo, 10 de maio de 2026

Domingo, 10 de maio de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) 📍 Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

Parc des Princes, Paris (FRA) 📺 Onde assistir: Disney+

📋 Prováveis Escalações

PSG: Marin; Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Willian Pacho e Lucas Hernández; Kang-in Lee, Fabián Ruiz e Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Désiré Doué e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

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BREST: Grégoire Coudert; Luc Zogbé, Brendan Chardonnet, Raphaël Le Guen e Daouda Guindo; Joris Chotard; Romain Del Castillo, Hugo Magnetti, Lucas Tousart e Junior Dina Ebimbe; Ludovic Ajorque. Técnico: Éric Roy.

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