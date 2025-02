Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca terá transmissão ao vivo da Band (tv aberta), do Premiere (pay-per-view) e do canal GOAT (YouTube).

O Fluminense ocupa a nona posição na tabela de classificação da Taça Guanabara (como é chamada uma das fases do Carioca), com 11 pontos, e precisa vencer a partida para ter chance de se classificar para a semifinais. Esta será a primeira "decisão" do Tricolor na temporada e Mano Menezes ainda não pode contar com Renato Augusto (lesão no ombro) e Ganso (miocardite).

O Nova Iguaçu, por sua vez, está na quinta colocação, com 13 pontos e busca se reerguer após sofrer uma queda de rendimento nas últimas rodadas.

As equipes já se enfrentaram 13 vezes. Foram 11 vitórias do Tricolor, uma do Nova Iguaçu (em 2017) e um empate.

Cano comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca de 2023 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Tudo sobre o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x NOVA IGUAÇU

10ª Rodada — CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Band (tv aberta), do Premiere (pay-per-view) e do canal GOAT (YouTube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio, Cano.

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan, Ramon Pereira, Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho, Victor Rangel, Andrey Dias.