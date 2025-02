Decisões da Recopa Sul-Americana: os maiores jogos

A Recopa Sul-Americana, desde sua criação em 1989, proporcionou aos fãs do futebol sul-americano finais emocionantes, repletas de gols, viradas inesquecíveis e momentos de pura tensão. Reunindo os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana (ou, anteriormente, da Supercopa Libertadores), o torneio de futebol internacional já viu confrontos épicos que entraram para a história. A seguir, relembramos cinco das maiores decisões da Recopa Sul-Americana.

As maiores decisões da Recopa Sul-Americana

1. São Paulo x Cruzeiro - Recopa de 1993

Uma das finais mais emocionantes da história da Recopa aconteceu em 1993, entre dois gigantes brasileiros: São Paulo e Cruzeiro. O duelo foi disputado em duas partidas, sendo o primeiro jogo realizado no Morumbi, que também contou para o Campeonato Brasileiro daquele ano. Após dois empates sem gols, a decisão foi para os pênaltis, e o Tricolor Paulista mostrou sua frieza ao vencer por 4 a 2, garantindo o título em um confronto tenso e equilibrado.

2. Atlético Mineiro x Lanús - 2014

O Atlético Mineiro protagonizou uma das finais mais dramáticas da Recopa Sul-Americana em 2014 contra o Lanús, da Argentina. O Galo venceu o primeiro jogo na Argentina por 1 a 0, mas no Mineirão viveu uma montanha-russa de emoções. O Lanús chegou a virar o placar para 3 a 1, mas levou um gol e a partida foi para a prorrogação. O Atlético contou com dois gols contra do time argentino para selar a vitória por 4 a 3 e conquistar seu primeiro título da Recopa de forma épica.

3. Internacional x Independiente - Recopa de 2011

A final de 2011 colocou frente a frente o Internacional, campeão da Libertadores de 2010, e o Independiente, campeão da Sul-Americana. O primeiro jogo, em Avellaneda, terminou com vitória argentina por 2 a 1, mas o Colorado deu o troco em Porto Alegre, vencendo por 3 a 1 em uma exibição de gala no Beira-Rio. Com grande atuação de Leandro Damião, o Internacional levantou sua segunda taça da Recopa, mostrando força e domínio em casa.

4. Flamengo x Independiente del Valle - 2020

Em 2020, o Flamengo enfrentou o Independiente del Valle em uma final marcada pela intensidade e pelo domínio rubro-negro no jogo decisivo. Após um empate em 2 a 2 na altitude de Quito, o Maracanã recebeu um Flamengo avassalador que venceu por 3 a 0, com gols de Gerson (duas vezes) e Gabigol. O título coroou o excelente trabalho da equipe carioca sob o comando de Jorge Jesus, que consolidou o Flamengo como uma potência sul-americana naquele período.

5. Defensa y Justicia x Palmeiras - Recopa de 2021

A final da Recopa de 2021 foi uma das mais surpreendentes da história, com o Defensa y Justicia desbancando o poderoso Palmeiras. O Verdão venceu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1, mas o time argentino, comandado por Sebastián Beccacece, surpreendeu na volta ao vencer por 2 a 1 em pleno estádio Mané Garrincha, nos acréscimos, levando a decisão para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. O Defensa y Justicia venceu por 4 a 3 nas penalidades, conquistando o título de forma heroica.