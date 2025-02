Fluminense fecha contratação de Everaldo, atacante do Bahia

O Fluminense fechou a contratação do atacante Everaldo, que pertence ao Bahia e tinha contrato até dezembro de 2025. O atacante é aguardado no Rio de Janeiro na próxima semana para realizar exames. O atleta de 33 anos vem para ocupar a lacuna deixada por Kauã Elias e chega para disputar posição com Germán Cano no setor ofensivo. A informação foi publicada inicialmente pelo "Jornada 1902" e confirmada pelo Lance!.

Everaldo foi titular nas duas últimas temporadas do Bahia, mas perdeu espaço após a ascensão de Lucho Rodríguez e a chegada de William José no ataque do clube. Pelo Esquadrão, foram 34 gols e 11 assistências em 123 partidas.

Revelado pelo Grêmio em 2011, Everaldo tem passagens por Caxias, CSA e Figueirense, até se destacar na Chapecoense em 2019, com 13 gols no Brasileirão daquela edição. Fora do futebol brasileiro, o atacante atuou por clubes do México e da Arábia Saudita. Antes do Bahia, o camisa 9 teve destaque no Kashima Antlers, do Japão, com 34 bolas na rede em 101 oportunidades.

Ataque do Fluminense para 2025

Everaldo chega ao Fluminense para ocupar a posição deixada por Kauã Elias — a segunda maior venda da história do clube, feita ao Shakhtar Donetsk por um valor inicial de 17 milhões de euros, com possibilidade de adição de mais 2 milhões em bônus, totalizando aproximadamente R$ 113 milhões. No centro do ataque, ele disputa vaga com Germán Cano e Lelê.

Pelo lado do campo, Canobbio, Riquelme, Serna, Paulo Baya, Keno e Lavega são opções. Enquanto isso, Arias vem atuando mais no setor central do Fluminense em meio as ausências de Ganso e Renato Augusto.

