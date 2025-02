Flamengo, Fluminense ou Vasco: Romário revela torcida que mais teve identificação

O ex-jogador Romário revelou qual torcida teve mais identificação dentro do futebol. Ao realizar a análise pelos clubes por onde jogou, durante uma entrevista ao 'Canal Goat', o antigo atacante destacou três times cariocas: Flamengo, Fluminense e Vasco.

De acordo com Romário, a torcida que ele teve mais identificação foi a rubro-negra. Contudo, ele pontuou onde as torcidas do Fluminense e do Vasco se destacavam. Para ele, os tricolores protagonizaram as festas mais charmosas na arquibancada. Por outro lado, os vascaínos se caracterizavam por acompanhar o clube independente das circunstâncias.

- A torcida com quem mais me identifiquei foi a do Flamengo. E a do Fluminense é a torcida mais charmosa com a qual joguei. A torcida que está sempre com o time, independentemente da situação, na chuva ou no sol, bom ou ruim, em São Januário, Mesquita, Olaria, Maracanã... é a do Vasco. É um time que tem uma torcida que não desiste, está sempre empurrando - disse o ex-jogador.

Passagem de Romário pelos clubes

Revelado pelo Vasco, o Baixinho teve uma carreira de destaque no Cruzmaltino. Com a camisa alvinegra, ele teve cinco passagens, sendo um dos maiores artilheiros da história do clube. O ano de maior destaque foi o de 2000, quando o atacante foi protagonista do título do Brasileirão da ocasião.

Pelo Flamengo, Romário teve uma passagem apenas. Ele chegou ao Rubro-Negro em 1995 como melhor jogador do mundo, logo após ser destaque do histórico título da Copa do Mundo de 94, para completar um trio de ataque com Edmundo e Sávio. Apesar de jogadores estrelados no elenco, o Baixinho não conseguiu conquistar nenhum título importante no clube.

No Fluminense, Romário teve pouco destaque. Com a camisa tricolor, o atacante permeneceu nas laranjeiras por apenas seis meses, de agosto de 2002, até fevereiro de 2003. Por lá, ele também não chegou a levantar taças.