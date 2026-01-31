Fluminense x Maricá: informações de ingressos da partida pelo Campeonato Carioca
Partida será no Maracanã
O Fluminense inicia neste domingo (1) a venda de ingressos para o confronto contra o Maricá, marcado para domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. O processo começa com a abertura dos check-ins para sócios às 10h, enquanto o público geral poderá comprar entradas a partir de quarta-feira (4).
A comercialização é feita de forma escalonada por planos de sócio-torcedor nos primeiros dias, com prioridade para os pacotes mais completos. As vendas online seguem até o intervalo da partida. Já os pontos físicos passam a vender bilhetes no sábado (7), na sede de Laranjeiras, no Maracanã e em lojas oficiais do clube em Copacabana e Ipanema.
O acesso ao estádio será exclusivamente por biometria facial em todos os setores, tanto para compras online quanto presenciais. O cadastro deve ser feito previamente na plataforma indicada pelo clube. Sem o registro biométrico, o torcedor não consegue concluir o check-in nem a compra.
Os preços variam conforme setor e categoria de sócio. No setor Sul, por exemplo, ingressos inteiros custam R$ 80, enquanto no Oeste chegam a R$ 120. Há ainda o espaço Maracanã Mais, com serviço de buffet, com entradas a R$ 600 para o público em geral. Visitantes ficarão no setor Norte, com bilhetes a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).
As gratuidades — destinadas a crianças, idosos e pessoas com deficiência — são limitadas e exigem cadastro prévio e resgate específico no sistema. Crianças de até 6 anos, acompanhadas por responsável com ingresso no mesmo setor, podem acessar direto a catraca.
Mais informações de Fluminense x Márica
A abertura das vendas segue a seguinte ordem de prioridade:
Sócios
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 01/02 (domingo), às 10h
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 02/02 (segunda-feira), às 10h
- Arquiba Raiz – 03/02 (terça-feira), às 10h
- Guerreiro – 03/02 (terça-feira), às 18h
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade: 04/02 (quarta-feira), às 10h
- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 08/02 (domingo), ao fim do primeiro tempo da partida
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20
- Arquiba Raiz – R$ 32
- Guerreiro Toda Terra – R$ 48
- Guerreiro – R$ 64
- Inteira – R$ 80
- Meia-entrada – R$ 40
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15
- Arquiba Raiz - R$ 24
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30
LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste
Raiz – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10
- Arquiba Raiz – R$ 10
- Guerreiro Toda Terra – R$ 24
- Guerreiro – R$ 32
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 20
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30
- Arquiba Raiz – R$ 48
- Guerreiro Toda Terra – R$ 72
- Guerreiro – R$ 96
- Inteira – R$ 120
- Meia-entrada – R$ 60
TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 80
- Meia-entrada – R$ 40
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600
- Inteira – R$ 600
- Meia-entrada – R$ 337,50
GRATUIDADES
- Para retirar a gratuidade será obrigatório ter realizado o cadastro prévio;
- As gratuidades ficarão disponíveis quando abrir a venda para o público geral;
- Retirada antecipada em todos os pontos de venda para quem já fez o cadastro prévio da gratuidade;
- Apenas o beneficiário poderá retirar a gratuidade;
- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade e já tiverem feito o cadastro deverão apresentar o CPF no ato da retirada do ingresso;
- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade;
- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul, Leste, Oeste ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca;
- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente resgatar a gratuidade;
- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e comprovação do ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor;
- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes;
- As gratuidades NÃO PODEM ser vendidas ou repassadas para terceiros.
- A forma de acesso ao estádio será através da biometria facial e o comprovante será enviado para o e-mail cadastrado.
RESGATE ON-LINE DAS GRATUIDADES: Para resgatar o ingresso, o torcedor deverá entrar em gratuidade-fluminense.futebolcard.com com login e senha e seguir fluxo normal de compras.
Confira o passo a passo para resgatar a gratuidade on-line:
- Passo 1: Acesse o site gratuidade-fluminense.futebolcard.com e faça login utilizando seu e-mail ou CPF e senha criada;
- Passo 2: Após o login, selecione a partida e clique em "Resgate de Gratuidade";
- Passo 3: Clique no botão "Resgatar";
- Passo 4: Selecione o tipo de benefício de gratuidade (será o mesmo que foi cadastrado anteriormente);
- Passo 5: Clique, em "Adicionar Dados".
- Passo 6: Os dados já vão estar preenchidos de acordo com o cadastro, clique em "Adicionar Dados" novamente
- Passo 7: Clique em "Resgatar" e siga os processos indicados até finalizar o seu resgate.
ATENÇÃO
- Crianças entre 7 e 11 anos: é obrigatório que a criança esteja acompanhada por um responsável maior de 18 anos para entrar no estádio. O responsável já deverá ter realizado a compra do ingresso para o mesmo setor destinado às gratuidades antes de realizar o resgate da gratuidade para o menor. Antes de finalizar o resgate da gratuidade da criança, será obrigatório informar os dados do responsável que levará a criança ao estádio.
- Acompanhantes PCD: O acompanhante deverá resgatar seu ingresso em gratuidade-fluminense.futebolcard.com com seu login e senha depois que o PCD fizer resgate, pois seu ingresso será vinculado com o do PCD.
- A forma de acesso será através da biometria facial e o comprovante será enviado para o e-mail cadastrado.
Clique aqui e confira as informações de MEIA-ENTRADA e GRATUIDADE
ATENÇÃO! O acesso ao estádio para os torcedores que adquirirem ingresso nos pontos de venda também será feito via biometria. Os torcedores deverão realizar o cadastro previamente em fluminense.bepass.com.br ou no momento da compra. Para comprar ingresso em um dos pontos de venda, é obrigatório apresentar um documento FÍSICO original com foto (RG, CNH, ou passaporte no caso de estrangeiros) e CPF. Não serão aceitos documentos digitais.
PASSO A PASSO VENDA ON-LINE E BILHETERIA:
Para quem não cadastrou a biometria facial:
1- Realizar o cadastro no site fluminense.bepass.com.br. Faça apenas uma vez e não repita o processo;
2- A foto do documento deverá ser feita com o documento fora do plástico e em fundo neutro;
3- Apenas RG e CNH são aceitos. Em caso de estrangeiros, passaporte e DNI;
4- Não fazer mais de um cadastro;
5- Em caso de dúvidas, entrar em contato com [email protected].
Para quem vai comprar nos pontos de venda:
1- Apresentar CPF, documento com foto e e-mail;
2- O ingresso será o reconhecimento facial do torcedor;
3- O comprovante do ingresso será enviado via e-mail.
Para quem vai comprar online:
1- Caso não tenha cadastro na FutebolCard, o torcedor deverá realizá-lo em futebolcard.com
2- Usar o mesmo nome, CPF/Passaporte e e-mail usado no cadastro da Bepass.
PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Sábado (07/02), das 10h às 17h
- Domingo (08/02), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 1
- Sábado (07/02), das 10h às 17h
- Domingo (08/02), das 10h até o fim do primeiro tempo
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Sábado (07/02), das 10h às 17h
Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Sábado (07/02), das 10h às 17h
