Fluminense e Bahia chegam a acordo por empréstimo de Everaldo

Depois de sonagens de Athletico e dos Emirados Árabes, o futuro de Everaldo, do Fluminense, está definido. Conforme comunicado pelo clube, o jogador retornará ao Bahia por empréstimo válido até o fim desta temporada, quando seu contrato com o time carioca se encerra.

O atacante chegou ao Rio de Janeiro em 2025 depois de duas temporadas em Salvador. Em 2023 e 2024, somou 28 gols e 8 assistências, chamando a atenção do Flu, que buscava mais um centroavante para disputar a posição com Cano.

Contudo, a troca de tricolores não foi bem sucedida, com um desempenho abaixo do esperado e uma dose de descontentamento da torcida, que repetidamente vaiou o jogador em campo. Em 2025, marcou oito gols e deu três assistências e, em 2026, balançou as redes uma vez.

Por conta da negociação em curso, Everaldo ficou fora do jogo entre Fluminense e Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de John Kennedy e Cristian Oliveira.

Everaldo é anunciado no time baiano

O Tricolor baiano, inclusive, já anunciou a chegada de Everaldo na tarde desta sexta-feira. Vale lembrar que o atacante defendeu as cores do clube entre 2023 e 2025 e se tornou o quinto maior artilheiro da Arena Fonte Nova, com 17 gols. Não só isso, Eve também balançou as redes 36 vezes pelo Bahia e ainda é ostenta o título de principal goleador da equipe na era City.

Além de Bahia e Fluminense, Everaldo também tem passagens por clubes como Grêmio, Chapecoense, Kashima Antlers (JAP) e Querétaro (MEX).

Próximos jogos de Fluminense e Bahia

O Fluminense volta à campo neste domingo (8), pelo Campeonato Carioca. Podendo conquistar a Taça Guanabara, o Flu enfrenta o Maricá, às 20h30, no Maracanã. Pelo Brasileirão, jogará na quinta-feira (12), às 19h30, contra o Botafogo.