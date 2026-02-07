Fluminense e América do México negociam empréstimo de Lima

O Fluminense negocia o empréstimo de Lima para o América do México. A definição deve acontecer até domingo por conta do fechamento da janela de transferências mexicana.

Conforme informação dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!, as partes negociam a ida do meia por uma temporada, com opção de compra fixada ao fim do ano. Lima possui contrato com o Tricolor até dezembro de 2027.

O América do México tem dedicado uma atenção ao mercado brasileiro e nos últimos dias fechou a contratação de Raphael Veiga, ex-Palmeiras, em negociação semelhante a que ocorre com o Flu.

O Fluminense volta a campo neste domingo (8), às 20h30, para enfrentar o Maricá. O jogo é válido pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Na última partida, o Flu empatou com o Bahia fora de casa - veja os melhores momentos no vídeo abaixo.

Lima pelo Fluminense

Lima chegou ao Fluminense em 2023, vindo do uma longa trajetória no Ceará. Durante o período em Laranjeiras, se destacou pela polivalência, atuando em diferentes funções no meio de campo e até como zagueiro.

Em sua primeira temporada, conquistou a Libertadores e o Campeonato Carioca, levantando a taça da Recopa no ano seguinte. Pelo Flu, soma 168 partidas, 16 gols e sete assistências.

