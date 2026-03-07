Escalação do Fluminense: Cano retorna em final contra o Flamengo

O Fluminense enfrenta o Flamengo na final do Carioca 2026 neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto, Zubeldía terá o retorno de Cano e Nonato entre os relacionados. A principal ausência é Facundo Bernal, machucado. O volante se consolidou entre os titulares nas últimas semanas.

Recuperado de lesão e com mais ritmo, Germán Cano será relacionado para a decisão do Campeonato. Esse será o primeiro jogo do argentino no ano, que fez cirurgia no joelho no dia 10 de janeiro. O jogador não teve pré-temporada e, por isso, mesmo liberado pelo Departamento Médico, não tinha ritmo para ser relacionado antes do Fla-Flu. Junto com Cano, Nonato retorna do DM para a relação da partida.

Mesmo com o camisa 14 de volta, John Kennedy segue como titular. O camisa nove ganhou a confiança de Zubeldía e faz boa temporada nesse início de 2026. A queda de rendimento nos últimos jogos é vista como natural pelo excesso de minutagem que o jogador tem sido exposto.

Sem reserva para a posição, JK é o jogador que mais atuou no elenco de forma isolada. Agora, além de ter Cano saudável, o Flu conta com a chegada de Rodrigo Castillo, contratação mais cara da história do clube. Castillo, porém, não pode atuar no Carioca. Da mesma forma, Julián Millán e Alisson, anunciados nesta semana.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Fla x Flu decide Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. Até este sábado (07), mais de 52 mil ingressos já haviam sido vendidos.

