Campeonato Carioca

Botafogo supera o Bangu e fica com o título da Taça Rio

Alvinegro usa time alternativo e ergue o troféu diante de pouco público

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
20:01
Caio Valle comemora gol na final da Taça Rio
Caio Valle comemora gol na final da Taça Rio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Com um time alternativo e sem precisar fazer muito esforço, o Botafogo derrotou o Bangu por 3 a 1 neste sábado (7), no Nilton Santos, e conquistou o título da Taça Rio. Edenilson, Caio Valle e Joaquín Correa marcaram os gols alvinegros, enquanto Luizinho descontou para o alvirrubro. Com o troféu no armário, agora o Botafogo concentra todas as forças na busca por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, em jogo decisivo com o Barcelona (EQU) na próxima terça (10).

➡️Botafogo x Barcelona-EQU: três setores estão egotados e promessa é de casa cheia

Como foi Botafogo x Bangu

Diante de pouco público e com um time praticamente reserva, o Botafogo jogou para o gasto diante do Bangu no primeiro tempo. A equipe teve na movimentação de Edenilson e nos avanços verticais de Arthur Cabral as principais jogadas. Foi a dupla, aliás, a responsável por abrir o marcador: aos 16, o atacante dominou a bola dentro da área e rolou para o volante bater rasteiro, de frente.

Apoiado por uma entusiasmada torcida, o Bangu não se intimidou no Nilton Santos. Mas o time careceu de criatividade no meio-campo. Não raro, os avanços ficaram prejudicados por excesso de preciosismo e controle de bola na região do círculo-central. Ainda assim, o time finalizou três vezes com perigo, e na melhor delas o goleiro Raul se esticou todo para defender chute de Ricardo Sena, aos 39.

No segundo tempo, o Botafogo voltou mais ofensivo e tratou logo de matar o jogo. Caio Valle ampliou aos 5 e Joaquín Correa, de pênalti, fez 3 a 0 sete minutos depois. O Bangu ainda acabaria descontando aos 28, através de Luizinho.

O que vem pela frente

O Botafogo agora volta todas as atenções para o duelo decisivo com o Barcelona, de Guayaquil, pela jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. As equipes se enfrentam na terça-feira (10), no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília). No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1.

Edenilson comemora gol que abriu a contagem para o Botafogo diante do Bangu
Edenilson abriu a contagem para o Botafogo diante do Bangu (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 x 1 BANGU
Taça Rio - Final
📆 Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)
🥅 Gols: Edenilson (16'/1ºT), Caio Valle (5'/2ºT), Joaquín Correa (12'/2ºT) e Luizinho (28'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Kadu (BAN)
🏟️ Público: 5.643 pagantes (6.527 total)
💰 Renda: R$ 130.228,00

ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Villalba (Mateo Ponte); Edenilson (Marquinhos), Arthur Novaes, Nathan (Jhoan Hernández), Joaquín Correa e Caio Valle (Arthur Izaque); Arthur Cabral (Newton).

BANGU (Técnico: Flávio Tinoco)
Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu (Welington Zarú) e Ricardo Sena; Pedro China (Marcelinho), Dioguinho (Kauan Guilherme) e Walber (Garinsha); Douglas Lima (PK), Sibito e Luizinho.

🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

