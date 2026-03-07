Clube carioca afasta jogador por suspeita de manipulação de apostas após expulsão

A Portuguesa-RJ informou neste sábado (7) o afastamento do volante Luiz Gustavo após o jogador passar a ser investigado por suspeita de participação em um esquema de manipulação de apostas no Campeonato Carioca de 2026.

A investigação está relacionada a um lance ocorrido no empate por 1 a 1 entre Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu, pela primeira rodada do quadrangular que define o rebaixamento do estadual. Na partida, o atleta recebeu cartão vermelho direto após uma entrada dura no adversário.

O lance aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo, quando Luiz Gustavo, em disputa próxima à linha lateral, atingiu com uma solada a perna do zagueiro Wender, camisa 3 do Nova Iguaçu. O árbitro expulsou o jogador imediatamente. Na semana passada, o atleta chegou a ser julgado pela infração disciplinar e recebeu suspensão de um jogo.

A suspeita de manipulação surgiu após um alerta emitido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que identificou movimentações consideradas atípicas em casas de apostas relacionadas à partida.

Além do atleta da Portuguesa, um jogador do Nova Iguaçu também está sendo investigado. O caso está sendo apurado tanto pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) quanto pela Polícia Civil, embora ainda não exista denúncia formal apresentada contra os envolvidos.

Recentemente, um levantamento divulgado pelo "ge" revelou que quase 15% dos jogadores de clubes de menor investimento da Série A do Campeonato Carioca afirmaram já ter recebido propostas ou sondagens para manipular resultados ou lances de partidas. A pesquisa ouviu mais de 100 atletas que atuam na elite do futebol estadual por equipes de menor orçamento.

Nota oficial da Portuguesa-RJ

A Associação Atlética Portuguesa informa que tomou ciência das investigações envolvendo o atleta Luiz Gustavo. Assim que foi comunicada sobre o caso, a diretoria do clube adotou imediatamente as medidas cabíveis, realizando o afastamento do jogador de suas atividades e colocando a instituição à disposição das autoridades competentes, colaborando integralmente para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Cabe ressaltar que o processo tramita em segredo de Justiça, motivo pelo qual a Portuguesa não havia se manifestado publicamente até o momento. Além disso, naquele período o clube atravessava uma fase decisiva da competição, lutando diretamente contra o rebaixamento. A divulgação precipitada de informações poderia causar impactos esportivos e institucionais relevantes. Diante desse cenário, a diretoria optou por conduzir as providências necessárias de forma interna e responsável, evitando exposições desnecessárias do atleta e da própria instituição, enquanto mantinha o foco total na recuperação da equipe dentro do campeonato. A Portuguesa reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e o respeito às instituições, e seguirá acompanhando o caso, colaborando com as autoridades para que tudo seja esclarecido da maneira mais justa e correta possível.

Associação Atlética Portuguesa

