Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações
Times fazem primeiro Fla-Flu de 2026
Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (streaming).
O Tricolor vem de vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e divide a liderança do Grupo A, enquanto o Rubro-Negro chega embalado após vencer o Vasco por 1 a 0, atuando com força máxima no Estadual.
➡️ Zubeldía retorna aos treinos do Fluminense, mas não enfrenta o Flamengo
Como chegam Fluminense e Flamengo?
O Fluminense soma seis pontos em três jogos, com duas vitórias e uma derrota. A equipe ainda não será comandada por Luis Zubeldía, que volta apenas para a estreia no Brasileirão.
O Flamengo, por sua vez, ocupa posição intermediária na tabela e vai repetir a base titular utilizada no clássico contra o Vasco, mantendo a estratégia de força máxima neste início de competição.
✅Ficha técnica
Fluminense x Flamengo
4ª rodada – Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
⚽ Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.
