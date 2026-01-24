Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (streaming).

continua após a publicidade

➡️Alvo do Boca Juniors, Serna reafirma protagonismo no Fluminense

O Tricolor vem de vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e divide a liderança do Grupo A, enquanto o Rubro-Negro chega embalado após vencer o Vasco por 1 a 0, atuando com força máxima no Estadual.

➡️ Zubeldía retorna aos treinos do Fluminense, mas não enfrenta o Flamengo

Como chegam Fluminense e Flamengo?

O Fluminense soma seis pontos em três jogos, com duas vitórias e uma derrota. A equipe ainda não será comandada por Luis Zubeldía, que volta apenas para a estreia no Brasileirão.

continua após a publicidade

O Flamengo, por sua vez, ocupa posição intermediária na tabela e vai repetir a base titular utilizada no clássico contra o Vasco, mantendo a estratégia de força máxima neste início de competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅Ficha técnica

Fluminense x Flamengo

4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.