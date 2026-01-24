Alvo do Boca Juniors, Serna reafirma protagonismo no Fluminense

A atuação decisiva contra o Nova Iguaçu, com dois gols em apenas 45 minutos, colocou Kevin Serna em alta mais uma vez no Fluminense. O jogador, que é alvo do Boca Juniors, confirmou a boa fase do final de 2025 na estreia de 2026. O colombiano tem posição de destaque em estatísticas de gols e assistências desde a chegada ao Tricolor.

Em 2025, Serna foi o líder do elenco em participações em gols, com 23 no total, superando Germán Cano, que somou 21. No período, o colombiano disputou 68 jogos (47 como titular), marcou 15 gols e deu 8 assistências, com média de uma participação direta a cada 181 minutos.

Os números vão além do placar. Serna liderou o Fluminense em dribles certos (119), criou 12 grandes chances e somou 60 passes decisivos. No recorte da Série A, ele aparece como o ponta com mais participações em gols em 2025.

Desde sua chegada ao Fluminense, no meio de 2024 entre pontas de clubes da Série A, Serna figura entre os mais produtivos em participações em gols, ao lado de Guilherme (Santos), Estêvão (Palmeiras), Luiz Araújo (Flamengo) e Jhon Arias (Fluminense).

34 - Guilherme (Santos)

30 - Estêvão (Palmeiras)

28 - Luiz Araújo (Flamengo)

28 - Jhon Arias (Fluminense)

28 - Kevin Serna (Fluminense)

Na vitória sobre o Nova Iguaçu, saindo do banco, o atacante precisou de um tempo para decidir o jogo: nota 8,7 no Sofascore, dois gols, quatro finalizações (três no alvo), quatro de cinco duelos ganhos e dois de três dribles certos em apenas um tempo em campo.

Fluminense recusa proposta de R$ 23,8 milhões do Boca Juniors por Serna

O Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors por Kevin Serna. A oferta apresentada pelo clube argentino foi de 4,5 milhões de dólares (R$ 23,8 milhões), valores considerados insuficientes pelo clube. A diretoria tricolor entende que a proposta ficou abaixo do patamar esperado para um jogador que vem em alta e tem papel relevante no elenco.

A saída de Serna para o clube argentino não está descartada. Para isso acontecer, o Boca teria que fazer uma proposta com valor significativamente maior, já que o Tricolor não tem interesse em ceder o atacante.