Zubeldía retorna aos treinos do Fluminense, mas não enfrenta o Flamengo

O técnico Luis Zubeldía retomou as atividades no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira (23), após ser liberado pelos médicos. O treinador volta a comandar os treinamentos do Fluminense, mas ainda não estará à beira do campo no clássico contra o Flamengo, neste domingo (25), pelo Campeonato Carioca.

A previsão é que Zubeldía reassuma o comando da equipe durante as partidas apenas na quarta-feira (28), quando o Fluminense enfrenta o Grêmio, no Maracanã, pela estreia do clube no Campeonato Brasileiro.

No Fla-Flu deste domingo, às 18h (de Brasília), também no Maracanã, o Tricolor será novamente dirigido pelo auxiliar Maxi Cuberas. O argentino integra a comissão técnica de Zubeldía há quase duas décadas e tem comandado o time desde o afastamento do treinador principal.

Zubeldía foi submetido a uma angioplastia com aplicação de stent no último dia 10 de janeiro. O procedimento foi considerado bem-sucedido, e o técnico seguiu o período de recuperação recomendado antes de retornar gradualmente às atividades no clube.

Zubeldía é recebido pelos jogadores do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

Zubeldía fora de Fluminense x Flamengo

Desde a ausência do treinador, o Tricolor manteve a programação esportiva sob supervisão da comissão técnica permanente, com foco na sequência do Campeonato Carioca e na preparação para o início do Brasileirão. A previsão inicial de retorno do argentino era para o dia 25, mesmo dia do Fla-Flu.

