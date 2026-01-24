Torcedores do Fluminense suplicam por contratação: 'Agora'

Uma referência no ataque, como centroavante, foi um dos principais problemas do Fluminense em 2025. Acostumado com os 40 gols por ano de Germán Cano, o torcedor tricolor viu Everaldo, John Kennedy e o próprio argentino sofrerem para balançar as redes.

A prioridade do clube nesse momento é a contratação de um centroavante. Preocupados com o início do Brasileirão, que está a quatro dias de distância, a torcida do Fluminense protesta contra a demora na contratação do centroavante.

Veja a repercussão nas redes sociais:

Os atuais atacantes de referência do Fluminense:

Everaldo

Eve terminou o ano como titular. Mesmo contestado pela torcida, ele foi a principal escolha de Renato Gaúcho e depois de Zubeldía durante a temporada. O argentino, inclusive, gosta muito de Everaldo, considerando o jogador essencial para o elenco. O treinador entende que o time precisa de outro centroavante para ser titular, mas não deseja perder o atual camisa nove.

Uma eventual saída de Everaldo só deve acontecer caso o atacante receba uma proposta que ele mesmo julgue mais interessante e peça para sair. Nesse caso, o Fluminense não dificultaria uma saída.

Cano

O caso de Cano é complexo. Não existe dúvida internamente no Fluminense da capacidade de fazer gols do jogador. A direção ainda enxerga o argentino com um dos grandes finalizadores do país. Porém, com a idade avançada e os problemas recorrentes no joelho, Cano não tem a mesma confiabilidade dos anos anteriores, vide 2025 e a lesão que o jogador teve agora na reapresentação. Germán sofreu entorse no joelho direito, onde foi detectada lesão no menisco.

A tendência não é de melhora para essa temporada. O jogador de 38 anos tem contrato até o fim de 2026 e não deve ter o vínculo renovado depois disso. Porém, o camisa 14 é um dos grandes ídolos da história do Fluminense, e isso pesa na avaliação.

Camisa 14 do Fluminense, Germán Cano se recupera de lesão no joelho (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

John Kennedy

JK tem forte identificação com o clube e entende que está no melhor lugar para dar o salto aguardado na carreira desde o fim de 2023. O jogador teve postura considerada exemplar de trabalho e dedicação no segundo semestre de 2025. O trabalho não se refletiu em gols no ano passado, mas o Fluminense entende que John Kennedy ainda pode contribuir em alto nível e vê a dedicação do jogador para essa expectativa se concretizar. Mesmo assim, o jovem não é mais uma certeza.

