O meio-campista Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para integrar a Seleção Brasileira nas últimas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação ocorreu nesta quarta-feira (27), após Carlo Ancelotti cortar Joelinton, do Newcastle, por lesão. A notícia extrapolou os vestiários da Arena Fonte Nova e invadiu com alegria a casa de Éverton Ribeiro, seu companheiro de clube.

A convocação de Jean Lucas representa um marco histórico para o Bahia, que não tinha um jogador convocado para a equipe principal desde outubro de 1991. Emocionada, Marilia Nery, esposa de Éverton Ribeiro, celebrou;

Em comunicado oficial, a CBF informou: "O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League. O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto".

Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Esta é a primeira convocação de Jean Lucas para a seleção principal. O volante, que se transferiu para o Bahia no ano passado, acumula 102 partidas pelo clube, com 15 gols marcados e 7 assistências distribuídas.