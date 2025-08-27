menu hamburguer
Marilia Nery, esposa de Éverton Ribeiro se pronuncia após convocação de Jean Lucas

Volante do Bahia recebe primeira chance na equipe principal

Everton Ribeiro em ação na Arena Fonte Nova Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
imagem cameraEverton Ribeiro em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
14:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meio-campista Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para integrar a Seleção Brasileira nas últimas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação ocorreu nesta quarta-feira (27), após Carlo Ancelotti cortar Joelinton, do Newcastle, por lesão. A notícia extrapolou os vestiários da Arena Fonte Nova e invadiu com alegria a casa de Éverton Ribeiro, seu companheiro de clube.

A convocação de Jean Lucas representa um marco histórico para o Bahia, que não tinha um jogador convocado para a equipe principal desde outubro de 1991. Emocionada, Marilia Nery, esposa de Éverton Ribeiro, celebrou;

Em comunicado oficial, a CBF informou: "O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League. O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto".

Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Esta é a primeira convocação de Jean Lucas para a seleção principal. O volante, que se transferiu para o Bahia no ano passado, acumula 102 partidas pelo clube, com 15 gols marcados e 7 assistências distribuídas.

