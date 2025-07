Torcida do Corinthians se mobiliza após patrocinador sugerir retorno de Malcom

A torcida do Corinthians agitou as redes sociais com a informação de que Malcom, do Al Hilal, pode deixar o clube. A movimentação ganhou ainda mais força quando a Esportes da Sorte, patrocinadora do Timão, usou as redes para questionar: torcedores, querem o retorno do atacante?

Segundo o jornal Asharq Al-Awsat, o jogador não quer continuar no clube e tem causado problemas tanto em campo quanto nos bastidores. Vale lembrar que, na última sexta-feira (4), o atacante discutiu com torcedores na saída para o vestiário. Na ocasião, o brasileiro trocou xingamentos em árabe e demonstrou forte insatisfação com a eliminação para o Fluminense por 2 a 1, pelas quartas de final do Mundial.

Nas redes sociais, torcedores do Corinthians aprovaram a ideia do retorno e chegaram a “pedir ajuda” à patrocinadora.

Em entrevista à Band, em janeiro, Malcom chegou a afirmar que deseja encerrar a carreira no clube alvinegro.

Cria das categorias de base do Corinthians, Malcom atuou por duas temporadas no elenco principal antes de ser negociado com o futebol europeu. No período em que vestiu a camisa alvinegra, acumulou 70 partidas, com 10 gols marcados e cinco assistências.

Malcom foi revelado pelo Corinthians (Foto: Mauro Horita/AGIF)

Carreira pelo Al-Hilal

Malcom chegou ao Al-Hilal em 2023 em uma negociação sacramentada em 60 milhões de euros (cerca R$ 315 milhões, na cotação da epóca) junto ao Zenit, da Rússia. O brasileiro foi titular nas duas últimas temporadas sob o comando de Jorge Jesus.

m duas temporadas pelo Al-Hilal, Malcom disputou 98 partidas defendendo a equipe saudita em todas as competições que disputou. Neste período, marcou 37 gols e deu 31 assitências. Além disso, conquistou um Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e a Copa Saudita.