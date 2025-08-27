Brasileiro participa das finais da Diamond League: onde assistir e horários
Quinta-feira define outros 26 campeões da Diamond League; veja agenda
- Matéria
- Mais Notícias
A Diamond League realiza, nesta quinta-feira (28), as finais da competição, na Suíça. Neste segundo dia, serão definidos os campeões de 26 das 32 disciplinas disputadas. Como destaque, temos o brasileiro Matheus Lima, que participa dos 400m com Barreiras Masculino. O Lance! traz a programção completa do primeiro dia.
Relacionadas
- Mais Esportes
Resumão do Pan Júnior: Brasil tem vitória dupla sobre a Argentina e brilha no atletismo
Mais Esportes22/08/2025
- Mais Esportes
Resumão do Pan Júnior: atletismo, canoagem e ginástica brilham em Assunção
Mais Esportes20/08/2025
- Mais Esportes
Lauter no Lance!: Citius, Altius, Fortius, o mundo se curva diante do atletismo em 2025
Mais Esportes20/08/2025
➡️ Resumo do primeiro dia das finais da Diamond League 2025
➡️ Lauter no Lance!: O melhor do atletismo, em dois dias insanos, numa prévia de Tóquio!
As finais da Diamond League antecendem o Mundial de Tóquio, que acontece no próximo mês. O vencedor em cada uma das disciplinas já ganha um convite para o Mundial de Atletismo de 2025.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Matheus Lima disputa a partir das 15h44 (de Brasília). No Brasil, o Sportv e a Xsports transmitem as finais da Diamond League.
Tudo sobre as finais da Diamond League: horários, disciplinas e onde assistir
- 12:30: Final Lançamento de Disco Masculino
- 12:30: Final Lançamento de Disco Feminino
- 12:53: Final Salto em Altura Masculino
- 13:19: Final Salto Triplo Masculino
- 13:19: Final Salto Triplo Feminino
- 13:34: Final 400m Feminino
- 13:42: Final 400m Masculino
- 13:49: Final 3000m Feminino
- 14:08: Final 100m com Barreiras Feminino
- 14:17: Final 3000m com Obstáculos Masculino
- 14:34: Final 110m com Barreiras Masculino
- 14:40: Final 1500m Feminino
- 14:45: Final Lançamento de Dardo Masculino
- 14:45: Final Lançamento de Dardo Feminino
- 14:50: Final 1500m Masculino
- 15:02: Final 100m Feminino
- 15:09: Final 3000m com Obstáculos Feminino
- 15:27: Final 100m Masculino
- 15:35: Final 400m com Barreiras Feminino
- 15:40: Final Salto em Distância Feminino
- 15:44: Final 400m com Barreiras Masculino
- 15:52: Final 3000m Masculino
- 16:09: Final 800m Feminino
- 16:20: Final 800m Masculino
- 16:30: Final 200m Feminino
- 16:39: Final 200m Masculino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias