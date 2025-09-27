Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações da partida pelo Brasileirão

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay per view). ➡️ Clique aqui para assistir.

O Fluminense chega com fôlego novo para o jogo. Após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana no meio da semana, Renato Gaúcho pediu demissão. O Tricolor rapidamente fechou com Zubeldía e marca uma nova era na temporada.

O time busca entrar em uma nova era também na sequência do "Clássico Vovô". O Flu não vence desde junho de 2022 e vem de oito derrotas seguidas.

Para manter a invencibilidade, o Botafogo não vai ter vida fácil. Davide Ancelotti tem uma lista larga de nomes impossibilitados de jogar e terá time um time consideravelmente alternativo.

No Brasileirão, o Fluminense ocupa a oitava colocação, com 31 pontos. O Botafogo, com 40 pontos, está na quinta posição.

⚽ Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano (Everaldo)

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Técnico: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino (Matheus Martins); Jeffinho, Santi Rodríguez e Arthur Cabral.

✅ Ficha técnica – Fluminense x Botafogo

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🎥 Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)