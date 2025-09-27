Cano, Everaldo ou John Kennedy? O que Zubeldía pensa dos atacantes do Fluminense?

Luis Zubeldía comandará seu primeiro jogo à frente do Fluminense neste domingo (28), contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em sua primeira coletiva no CT Carlos Castilho, o argentino falou sobre a disputa no ataque tricolor e destacou as características distintas de Germán Cano, Everaldo e John Kennedy.

— Falamos sobre o Cano. Acompanhei seu crescimento. Colaborei no início para que ele seja o atacante que é. Minha ideia é que ele possa sentir o mais cômodo possível dentro da equipe para fazer gols. Pode chutar de direita, esquerda, de cabeça. Tem boa técnica. Por isso fez uma grande quantidade de gols, não só aqui, mas em todos os lugares. Nessa posição, também há Everaldo, que é outro perfil de jogador, e Kennedy, que tem outro estilo. É uma boa notícia porque temos características diferentes. Mas não vou dizer quem vai jogar. Não vou dar a informação para o Ancelotti Jr de bandeja — afirmou o treinador.

O comandante, que teve Cano sob seu início de carreira no Lanús, evitou confirmar o titular no clássico. Mas deixou claro que considera positivo contar com diferentes perfis de atacantes para variar as estratégias ofensivas do Fluminense.

John Kennedy e Cano pelo Fluminense na final da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Sobre o estilo de jogo, Zubeldía falou que gosta de jogar com um camisa 10, mas ressaltou que o time precisa de mais de dois volantes em alguns momentos. O treinador entende que o Fluminense funciona com três volantes e precisa desenvolver o jogo com um camisa 10.

— Para mim, é importante que a equipe tenha equilíbrio entre posse de bola e verticalidade. Se os jogadores têm a posse e falta verticalidade, terá só um estilo. Se tiver verticalidade e sem posse, será descompensado. Para mim, é importante ter antagonismo de características. Quero ter diferentes perfis. Encontrar esse equilibrio de características me dá fluidez futebolística para defender e atacar.

Zubeldía já comandou dois treinos no Fluminense

Luis Zubeldía desembarcou no Rio na manhã de sexta-feira (26). Ele seguiu direto para o CT Carlos Castilho e comandou a primeira atividade com o elenco. À tarde, o nome treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e por isso ele já está apto a ficar à beira do gramado pelo Fluminense.

Antes da coletiva deste sábado, o técnico comandou o último treino da equipe para o clássico deste domingo, no Maracanã.

Além de Zubeldía, a comissão técnica conta com os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.