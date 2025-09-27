Escalação do Fluminense: Zubeldía tem desfalques contra o Botafogo

O Fluminense enfrenta o Botafogo neste domingo (28) pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá a estreia de Zubeldía, que tem a pressão vencer em um clássico que o time vem de uma sequência de oito derrotas seguidas. Para isso, o argentino tem a disposição o elenco quase completo.

O Fluminense tem a ausência apenas de Igor Rabello, suspenso, Ganso e Nonato, machucados. A tendência é que Zubeldía não faça alterações drátiscas no time titular. A forma como o argentino gosta de jogar apresenta uma estrutura similar ao que o Fluminense tinha com Renato, quando o ex-treinador jogava com dois volantes.

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano (Everaldo).

O argentino não deve promover grandes mudanças, mas pode ser que o time tenha alterações pontuais, como Cano. O camisa 14 é um jogador que Zubeldía admira e conhece desde os tempos de Lanús, quando ambos estavam no início de carreira. Outro ponto que favorece a titularidade para o atacante e a vocação para o gol, característa que Zuba gosta nos centroavantes.

Na dupla de zaga, Thiago Silva é unanimidade. O companheiro do capitão, porém, vira dúvida. Zubeldía falou na coletiva sobre ter equilíbrio com os dois zagueiros e apontou duas características de defensor no momento da criação: um que atrai mais a pressão, outro de mais rompimento e condução.

Zubeldía já comandou dois treinos no Fluminense

Luis Zubeldía desembarcou no Rio na manhã de sexta-feira (26). Ele seguiu direto para o CT Carlos Castilho e comandou a primeira atividade com o elenco. À tarde, o nome treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e por isso ele já está apto a ficar à beira do gramado pelo Fluminense.

Antes da coletiva deste sábado, o técnico comandou o último treino da equipe para o clássico deste domingo, no Maracanã.

Além de Zubeldía, a comissão técnica conta com os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.