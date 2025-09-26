Neto agradece apoio após lesão que o tirou do ano do Botafogo

Desfalque certo no Botafogo até o início da próxima temporada, o goleiro Neto se pronunciou nas redes sociais após a grave lesão muscular que sofreu durante partida do Brasileirão. O experiente arqueiro, contratado para assumir a meta alvinegra após a saída de John, precisou passar por cirurgia.

continua após a publicidade

➡️ NBB: Botafogo terá técnico argentino e elenco renovado; veja

Neto sofreu uma ruptura total no músculo reto femoral da coxa direita e está sob acompanhamento do departamento médico do clube. Com isso, Léo Linck assumiu a vaga no time titular.

— Nem sempre as coisas acontecem como queremos e idealizamos. Mas encaro os desafios que se apresentam com a mesma dedicação e profissionalismo que trago em toda minha carreira. Agradeço todas as mensagens nestes últimos dias e todo o apoio do clube neste início de recuperação — escreveu Neto.

continua após a publicidade

A lesão de Neto aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo da partida contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 14 de setembro. O goleiro repôs a bola, caiu na hora com dores e pediu substituição, sendo atendido prontamente pelo médicos do Botafogo.

Botafogo sofre com lesões

Técnico do Glorioso, Davide Ancelotti não tem conseguido dar sequência a um time titular. O italiano já perdeu, além de Neto, Danilo, Savarino, Tucu Correa e Alex Telles. Outros, como Arthur Cabral, Arthur e Cuiabano, retornaram recentemente ao grupo.

continua após a publicidade

Sem Neto, o Botafogo volta a campo neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, para o clássico com o Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo