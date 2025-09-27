Botafogo defende tabu importante no clássico com o Fluminense

O Botafogo volta a campo neste domingo (28) para defender um status importante de superior no histórico recente do clássico com o Fluminense. A partida será no Maracanã, casa do Tricolor, às 16h (de Brasília), válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O cenário provoca dúvidas e, como qualquer outro Clássico Vovô, não aponta favorito.

continua após a publicidade

➡️ NBB: Botafogo terá técnico argentino e elenco renovado; veja

São oito vitórias consecutivas para o Botafogo, que não perde para o Fluminense desde junho de 2022. O último triunfo do Tricolor foi dentro do Nilton Santos na despedida de Luiz Henrique, que, dois anos depois, virou ídolo no clube da estrela solitária.

No duelo do primeiro turno, ainda sob o comando de Renato Paiva, vitória incontestável no "tapetinho": 2 a 0 com gols de Vitinho e Savarino. A confiança para o confronto é tão grande, que os ingressos destinados à torcida visitante no Maracanã esgotaram em poucos minutos.

continua após a publicidade

Botafogo e Fluminense em cenários opostos

Se o Alvinegro vem de empate fora de casa com o Grêmio, tendo reclamado muito da arbitragem em Porto Alegre, o Tricolor chega após eliminação frustrante na Copa Sul-Americana para o Lanús-ARG. Com o resultado, Renato Gaúcho deixou o cargo e Luis Zubeldía, ex-São Paulo, foi contratado.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O técnico Davide tem algumas dúvidas para a partida e definirá na atividade desde sábado (27). Ele terá os retornos de Marçal, Santi Rodríguez e Chris Ramos, mas os desfalques certos de Kaio Pantaleão e Alexander Barboza. Alex Telles, Savarino e Tucu Correa preocupam por questões físicas.

continua após a publicidade

Olhando a tabela da competição, os rivais jogarão o Clássico Vovô por afirmação e luta por vaga na próxima Libertadores. Se o Fluminense ainda tenta se aproximar do G-6, com 31 pontos na oitava colocação, o Botafogo quer entrar no G-4, com 40, dois atrás do Mirassol.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo